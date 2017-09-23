Шон Пенн сыграет в сериале о покорении Марса

Шон Пенн
сыграет свою первую главную роль в сериале: 57-летний актёр снимется в многосерийной драме «Первые» (The First). Новость сообщает Deadline.
Телешоу поведает об испытаниях и неудачах, который ждали астронавтов во время первой пилотируемой миссии на Марс. История сосредоточится на колонизаторах планеты, а также расскажет об их оставшихся дома семьях и о людях, управляющих полётом и помогающих пришельцам с Земли.
Созданием сериала займётся Бо Уиллимон, ранее работавший над «Карточным домиком»
. Шон Пенн сыграет персонажа по имени Том Хаггерти, по некоторым сведением, его герой является отставным астронавтом NASA.
Премьера состоится на каналах Hulu и Channel 4 в 2018 году.
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