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Шон Пенн сыграет в сериале о покорении Марса

23 сентября
2017 год

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23 сентября 2017
Шон Пенн сыграет свою первую главную роль в сериале: 57-летний актёр снимется в многосерийной драме «Первые» (The First). Новость сообщает Deadline.

Шон Пенн сыграет в сериале о покорении Марса

Телешоу поведает об испытаниях и неудачах, который ждали астронавтов во время первой пилотируемой миссии на Марс. История сосредоточится на колонизаторах планеты, а также расскажет об их оставшихся дома семьях и о людях, управляющих полётом и помогающих пришельцам с Земли.

Созданием сериала займётся Бо Уиллимон, ранее работавший над «Карточным домиком». Шон Пенн сыграет персонажа по имени Том Хаггерти, по некоторым сведением, его герой является отставным астронавтом NASA.

Премьера состоится на каналах Hulu и Channel 4 в 2018 году.
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Шон Пенн сыграет в сериале о покорении Марса фотографии
Шон Пенн сыграет в сериале о покорении Марса фотографии
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