Рик и Мишонн продолжат борьбу с Ниганом

Опубликованы баннер и промо-кадры к восьмому сезону «Ходячих мертвецов»
. Материалами со своими читателями поделились IGN и Entertainment Weekly.
Зрителям поведают о том, как Рик (Эндрю Линкольн
), сплотивший жителей «Александрии», общины «Хиллтоп» и «Королевства», продолжает войну против Нигана (Джеффри Дин Морган
) и его армии «Спасителей».
Шоураннер зомби-хоррора – Скотт М. Гимпл
, а исполнительными продюсерами числятся Дэвид Элперт
, Гэйл Энн Херд
, Том Льюз
, Роберт Киркман
и Грегори Никотеро
.
Премьера 100-го эпизода популярного телешоу состоится на AMC 22 октября
.
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