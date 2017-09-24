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Рик и Мишонн продолжат борьбу с Ниганом

24 сентября
2017 год

Новости кино >>
24 сентября 2017
Опубликованы баннер и промо-кадры к восьмому сезону «Ходячих мертвецов». Материалами со своими читателями поделились IGN и Entertainment Weekly.

Рик и Мишонн продолжат борьбу с Ниганом

Зрителям поведают о том, как Рик (Эндрю Линкольн), сплотивший жителей «Александрии», общины «Хиллтоп» и «Королевства», продолжает войну против Нигана (Джеффри Дин Морган) и его армии «Спасителей».

Шоураннер зомби-хоррора – Скотт М. Гимпл, а исполнительными продюсерами числятся Дэвид Элперт, Гэйл Энн Херд, Том Льюз, Роберт Киркман и Грегори Никотеро.

Премьера 100-го эпизода популярного телешоу состоится на AMC 22 октября.
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Рик и Мишонн продолжат борьбу с Ниганом фотографии
Рик и Мишонн продолжат борьбу с Ниганом фотографии
Рик и Мишонн продолжат борьбу с Ниганом фотографии
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