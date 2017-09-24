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Айдан Гиллен и Конлет Хилл станут братьями

24 сентября
2017 год

Новости кино >>
24 сентября 2017
Звёзды «Игры престолов» Айдан Гиллен и Конлет Хилл сыграют родных братьев в телефильме BBC Two Dave Allen At Peace.

Айдан Гиллен и Конлет Хилл станут братьями

Согласно BBC, Гиллен воплотит на малом экране известного ирландского комика Дэйва Аллена, ставшего предтечей стендапа, а Хилл предстанет в образе его брата Джона. Биографическая картина расскажет о том, как в течение 40 лет формировалась и развивалась карьера артиста.

Компанию Гиллену и Хиллу составят Томми Тирнан, Джоэнн Кроуфорд, Роберт Баферст, Полин Маклинн и другие актёры.

Съёмки драмы, сценарий которой написал Стивен Расселл («Острые козырьки»), начнутся в Северной Ирландии в текущем месяце. Режиссёром числится Энди ДеЭммони. За производство отвечают Darlow Smithson Productions, Northern Ireland Screen и RTE (Radio and Television of Ireland).
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