Айдан Гиллен и Конлет Хилл станут братьями

Звёзды «Игры престолов» Айдан Гиллен
и Конлет Хилл
сыграют родных братьев в телефильме BBC Two Dave Allen At Peace
.
Согласно BBC, Гиллен воплотит на малом экране известного ирландского комика Дэйва Аллена
, ставшего предтечей стендапа, а Хилл предстанет в образе его брата Джона. Биографическая картина расскажет о том, как в течение 40 лет формировалась и развивалась карьера артиста.
Компанию Гиллену и Хиллу составят Томми Тирнан
, Джоэнн Кроуфорд
, Роберт Баферст
, Полин Маклинн
и другие актёры.
Съёмки драмы, сценарий которой написал Стивен Расселл
(«Острые козырьки»
), начнутся в Северной Ирландии в текущем месяце. Режиссёром числится Энди ДеЭммони
. За производство отвечают Darlow Smithson Productions, Northern Ireland Screen и RTE (Radio and Television of Ireland).
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