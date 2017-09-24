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Индира Варма и Тамзин Мерчант присоединились к «Карнавальной шумихе»

24 сентября
2017 год

Новости кино >>
24 сентября 2017
К 8-серийному фэнтези «Карнавальная шумиха», рассказывающему о проживающих в одном городе людях и сказочных существах, присоединились Индира Варма, Тамзин Мерчант, Дэвид Гяси («Интерстеллар») и Карла Кроум («Отбросы»), сообщает Deadline.

Индира Варма и Тамзин Мерчант присоединились к «Карнавальной шумихе»

Варме предстоит встать во главе семьи, правящей городом Бургом. Кроум станет феей-поэтессой, ставшей проституткой в человеческом борделе. Гяси превратится в состоятельного фавна. А Мерчант сыграет аристократку, нашедшую в лице фавна спасение своей семьи, скатившейся в нищету.

Идея сериала, чьи съёмки стартуют текущей осенью в Праге, принадлежит Гильермо дель Торо, режиссёрское кресло займёт Пол Макгиган, а главную роль исполнит Орландо Блум. За производство отвечает Legendary Television. Премьера неовикторианского детектива намечена на 2019 год.
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