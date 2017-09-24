Индира Варма и Тамзин Мерчант присоединились к «Карнавальной шумихе»

К 8-серийному фэнтези «Карнавальная шумиха»
, рассказывающему о проживающих в одном городе людях и сказочных существах, присоединились Индира Варма
, Тамзин Мерчант
, Дэвид Гяси
(«Интерстеллар»
) и Карла Кроум
(«Отбросы»
), сообщает Deadline.
Варме предстоит встать во главе семьи, правящей городом Бургом. Кроум станет феей-поэтессой, ставшей проституткой в человеческом борделе. Гяси превратится в состоятельного фавна. А Мерчант сыграет аристократку, нашедшую в лице фавна спасение своей семьи, скатившейся в нищету.
Идея сериала, чьи съёмки стартуют текущей осенью в Праге, принадлежит Гильермо дель Торо
, режиссёрское кресло займёт Пол Макгиган
, а главную роль исполнит Орландо Блум
. За производство отвечает Legendary Television. Премьера неовикторианского детектива намечена на 2019 год.
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