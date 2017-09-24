Майкл Догерти представил публике своего Годзиллу

В сети появилась первая фотография со съёмок картины Майкла Догерти «Годзилла: Король монстров»
, представляющего собой сиквел блокбастера трёхлетней давности.
Фото опубликовал в своём твиттере
сам режиссёр.
По сюжету Годзилла при содействии крипто-зоологической организации «Монарх» сразится с Мотрой, Роданом и Королем Гидорой. В ленте, основанной на сценарии Догерти и Зака Шилдса
, сыграют Вера Фармига
, Кайл Чандлер
, Чарльз Дэнс
, Кен Ватанабе
, Чжан Цзыи
, Милли Бобби Браун
и другие актёры.
Вторая часть «Годзиллы»
выйдет в прокат 22 марта 2019
года.
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