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Майкл Догерти представил публике своего Годзиллу

24 сентября
2017 год

Новости кино >>
24 сентября 2017
В сети появилась первая фотография со съёмок картины Майкла Догерти «Годзилла: Король монстров», представляющего собой сиквел блокбастера трёхлетней давности.

Майкл Догерти представил публике своего Годзиллу

Фото опубликовал в своём твиттере сам режиссёр.

По сюжету Годзилла при содействии крипто-зоологической организации «Монарх» сразится с Мотрой, Роданом и Королем Гидорой. В ленте, основанной на сценарии Догерти и Зака Шилдса, сыграют Вера Фармига, Кайл Чандлер, Чарльз Дэнс, Кен Ватанабе, Чжан Цзыи, Милли Бобби Браун и другие актёры.

Вторая часть «Годзиллы» выйдет в прокат 22 марта 2019 года.
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