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У «Форсажа» появится новая игра

24 сентября
2017 год

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24 сентября 2017
Популярная киносерия «Форсаж» обзаведётся новой компьютерной игрой, заверяет PlayStation Universe.



Об этом стало известно в ходе семичасовой трансляции гоночного симулятора Project CARS 2, которую провёл австралийский пользователь YouTube под ником SpotTheOzzie вместе с Иэном Беллом, генеральным директором Slightly Mad Studios — компании, создавшей Project CARS. Он-то и проговорился насчёт разработки игры по «Форсажу».

«Подумайте о том, что делают разработчики Need for Speed и что они копируют. И я вам скажу, что мы заключили контракт на шесть лет с крупной голливудской компанией и превзойдём Need for Speed, — заявил Белл, после чего намекнул на персонажа Вина Дизеля. — Если вы взглянете на меня, вы увидите лысого парня, который периодически ходит в спортзал. Вот вам дополнительная подсказка».

У «Форсажа» и раньше были видеоигры, но на сей раз геймеров, похоже, ждёт что-то грандиозное, а не гонки для телефонов.
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