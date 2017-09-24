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Марк Хэмилл, Лена Хэди и Дэвид Брэдли познакомятся с «Охотниками на троллей»

24 сентября
2017 год

Новости кино >>
24 сентября 2017
Марк Хэмилл, Лена Хэди и Дэвид Брэдли присоединились к команде второго сезона анимационного сериала Гильермо дель Торо «Охотники на троллей», сообщает Empire.

Марк Хэмилл, Лена Хэди и Дэвид Брэдли познакомятся с «Охотниками на троллей»

Телешоу повествует о пятнадцатилетнем Джиме (Антон Ельчин), который благодаря найденному волшебному амулету узнаёт о существовании мистических существ, обитающих вблизи его маленького городка Аркадии, и их борьбе с троллями, которых возглавляет злодей Булар.

Джим вновь заговорит голосом Ельчина, поскольку актёр успел записать реплики для продолжения. Хэмилл озвучил ранее неизвестного старшего брата одного из персонажей. Хэди станет злой волшебницей, которую следует остановить. А Брэдли можно будет узнать в загадочной фигуре с великими магическими способностями.

К своим героям также вернулись Келси Грэммер, Рон Перлман, Стивен Ян, Анжелика Хьюстон и Эми Лендекер. Новый сезон выйдет в этом году на потоковом сервисе Netflix.
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