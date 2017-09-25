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Объявлены победители фестиваля «Амурская осень»

25 сентября
2017 год

Новости кино >>
25 сентября 2017
Объявлены победители 15-го юбилейного фестиваля кино и театра «Амурская осень», который проходил в Благовещенске с 16 по 24 сентября. Победителем международного конкурса стала лента «Как сумасшедшие» Паоло Вирдзи, созданная в копродукции Италии и Франции. В российском конкурсе полнометражного кино лучшим признан якутский фильм режиссера Алексея Романова «Весенняя пора. Детство, которое мы не знали», сообщает пресс-служба смотра.

Объявлены победители фестиваля «Амурская осень»
фото: Кадр из фильма "Весенняя пора"

Картина «Весенняя пора» рассказывает про девятилетнего мальчика Микиту, период взросления которого приходится на непростой 1917 год, когда революция накладывает отпечаток и на традиционный уклад жизни его якутской семьи.

Призом за лучшую режиссерскую работу жюри российского конкурса под руководством Сергея Снежкина отдало Ксении Зуевой за ее дебют «Близкие». Исполнительница главной роли в этой картине Надежда Иванова признана лучшей актрисой. Награда за мужскую роль досталась Андрису Кейшсу за работу в фильме Славы Росса «Сын». Эта же картина стала обладателем приза зрительских симпатий.

В российской программе короткометражного кино победил фильм Данилы Дунаева «Чудная баба», приз за лучшую режиссеру достался Дмитрию Булгакову за фильм «Дом на голове Клаузевертца», актерскими наградами отметили Марину Васильеву (фильм «Костик»), Зльдара Калимулина («Дым») и Алексея Филимонова («Я остаюсь»).
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Марина Васильева (II)Данила ДунаевКсения ЗуеваНадежда ИвановаЭльдар КалимулинАндрис КейшсСлава РоссСергей СнежкинАлексей Филимонов
фильмы
Близкие

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