Объявлены победители фестиваля «Амурская осень»

Объявлены победители 15-го юбилейного фестиваля кино и театра «Амурская осень», который проходил в Благовещенске с 16 по 24 сентября. Победителем международного конкурса стала лента «Как сумасшедшие» Паоло Вирдзи, созданная в копродукции Италии и Франции. В российском конкурсе полнометражного кино лучшим признан якутский фильм режиссера Алексея Романова «Весенняя пора. Детство, которое мы не знали», сообщает пресс-служба смотра.
фото: Кадр из фильма "Весенняя пора"
Картина «Весенняя пора» рассказывает про девятилетнего мальчика Микиту, период взросления которого приходится на непростой 1917 год, когда революция накладывает отпечаток и на традиционный уклад жизни его якутской семьи.
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