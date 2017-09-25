Опубликован первый трейлер фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

В Сети появился первый трейлер фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».
В третьей и заключительной части популярной фантастической франшизы, основанной на книжном цикле Джеймса Дэшнера «Бегущий в лабиринте», герои сражаются с организацией ПОРОК и ищут лекарство от смертельной болезни «Вспышка», угрожающей всему человечеству.
Первоначально премьера картины была запланирована на февраль 2017-го года. Однако дата выхода фильма была изменена из-за сложной травмы ведущего актёра, Дилана О’Брайена, полученной в марте 2016-го на съёмках ленты. Во время исполнения трюка Дилан упал с движущегося автомобиля и его протащило по земле. Полученные серьёзные переломы поставили под угрозу здоровье и карьеру артиста. Съёмки были отложены до его полного выздоровления. Кроме О’Брайена в третьей части по-прежнему заняты Кая Скоделарио, Томас Броди-Сангстер и Джанкарло Эспозито.
Релиз фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» назначен на 25 января 2018 года.
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