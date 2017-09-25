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В Москве пройдёт 4-й фестиваль индийского кино

25 сентября
2017 год

Новости кино >>
25 сентября 2017
Открытие фестиваля индийского кино состоится 30 сентября в 19-00 в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт», сообщает прес-служба смотра.

В Москве пройдёт 4-й фестиваль индийского кино

Почетными гостями с индийской стороны станут популярная актриса Хема Малини, известная многим исполнительница роли близнецов Зиты и Гиты в одноименном фильме, режиссеры Мадхур Бхандаркар и Сарфараз Алам, а также Посол Индии в России господин Панкадж Саран.

«Фестиваль индийского кино в России стал уже традиционным. Результат совместного сотрудничества приносит свои плоды и в культурном альянсе двух стран, — говорит президент и основатель фестиваля индийского кино в России, режиссер Сарфараз Алам. — Интерес к нашему делу растёт, и нас это очень радует. В этом году мы разнообразили программу фестиваля и подготовили для зрителей фильмы, которые помогут с разных сторон понять культуру современной Индии».

Откроет фестиваль самый масштабный кинопроект современной Индии – исторический фильм с весомой долей фантастического сюжета «Бахубали: Рождение легенды». Картина, являющаяся финалом кинодилогии «Бахубали», вышла в прокат 28 апреля 2017 года и стала самым кассовым индийским фильмом всех времён. Лента стала фильмом открытия 39-го Московского Международного кинофестиваля, а вскоре выйдет и в российский прокат.

Помимо этой картины гости фестиваля индийского кино смогут увидеть еще четыре фильма, которые пользовались популярностью в национальном и мировом прокате, но не были представлены российскому зрителю. Это первая часть дилогии «Бахубали: Битва за престол» / Bahubali: The Beginning (реж. С.С. Раджамули, Индия, 2015), триллер «Инду Саркар»/Indu Sarkar (реж. Мадхер Бхандаркар, Индия,2017), драма «Слёзы» / Tears of Nandigram (реж. Сарфараз Алам и Шьямал, Индия, 2012) и детектив «Пинки – Салон красоты» / Pinky Beauty Parlour (реж. Акшай Сингх, Индия, 2016).

Также в рамках фестиваля впервые будут рассказаны подробности совместного проекта России и Индии «На пороге бессмертия: Путешествие в Индии», производства Корпорации «Русская Фильм Группа» (продолжение франшизы «Вий»).

Фестиваль индийского кино (IFF-R) проходит в Москве уже в четвертый раз при поддержке телеканала «Синема», Посольства Индии в Москве и Корпорации «Русская Фильм Группа». Задача мероприятия — обмен опытом между индийским и российским кинобизнесом, а также укрепление культурных связей между двумя странами. Решение о проведении в России фестиваля индийской культуры в 2017 году было принято в рамках переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Страны также подтвердили заинтересованность в скорейшем подписании Программы культурных обменов на ближайшие два года.

Расписание показов фестиваля и заказ билетов доступны на сайте «КАРО».
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