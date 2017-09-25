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«Три кота» покоряют планету

25 сентября
2017 год

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25 сентября 2017
Анимационный сериал «Три кота», принадлежащий «СТС Медиа», адаптирован на английский язык и продан компании Viacom для трансляции на канале Nick Jr. в 143 странах всего мира, включая Великобританию, страны Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, а также в Индии и Австралии.

«Три кота» покоряют планету

Как сообщает пресс-служба компании «СТС Медиа», показы должны начаться до конца сентября 2017 года. В английской версии сериал получил название «Kid-e-Сats». Планируется, что 52 эпизода первого сезона увидят более 100 млн зрителей.

Продюсером и производителем анимационного сериала «Три кота» является студия Metrafilms. Авторы сериала - творческий дуэт режиссера Дмитрия Высоцкого и художника-постановщика Андрея Сикорского.

«Три кота» – это мультсериал о повседневной жизни, отношениях и приключениях трёх маленьких любознательных котят: Коржика, Карамельки и Компота (в международной версии – Cookie, Сandy и Pudding). В их большой семье жизнь никогда не стоит на месте: вместе они учатся выражать свои эмоции, поддерживать друг друга и находить выход из любой, даже непростой на первый взгляд ситуации, при помощи своей фантазии и родительского совета. Мультсериал был создан для специально для детей дошкольного возраста (3 – 6 лет). В настоящий момент выпущено 2 сезона, в каждом из которых 52 пятиминутных серии. Сериал с успехом идет на каналах СТС и «Карусель».
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