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Фильм «Оно» стал самым кассовым хоррором в истории

25 сентября
2017 год

Новости кино >>
25 сентября 2017
Экранизация романа Стивена Кинга «Оно» режиссера Андреса Мускетти стала самым кассовым фильмом ужасов за всю историю. По данным Box Office Mojo, мировые сборы картины по итогам минувшего уик-энда составили 478 млн долларов. Ранее прокатный рекорд среди хорроров принадлежал ленте Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола», которая собирала 441 млн долларов.

Фильм «Оно» стал самым кассовым хоррором в истории

На минувших выходных фильм «Оно» стартовал во Франции и Аргентине, а также продолжил занимать лидерские позиции в Мексике, Великобритании, Бразилии и Австралии. Впереди у хоррора еще прокат в Германии. Аналитики ожидают, что рубеж в полмиллиарда долларов новая экранизация романа Кинга сможет преодолеть уже на этой неделе. Производственный бюджет фильма при этом составил всего 35 млн долларов.

В России по итогам прошедшего уик-энда хоррор, вышедший в прокат еще 7 сентября, занимает третью строчку. Его общие сборы на данный момент составляют 912 млн рублей. Не исключено, что и в отечественном бокс-офисе «Оно» покорится отметка в миллиард.
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