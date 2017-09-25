Фильм «Оно» стал самым кассовым хоррором в истории

анонс

Анимационный сериал, принадлежащий «СТС Медиа», покажут в 143-х странах мира.

25 сентября

Опубликован первый трейлер фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Многострадальная картина с участием Дилана О’Брайена выйдет на экраны в январе 2018-го года.