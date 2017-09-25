Фильм «Оно» стал самым кассовым хоррором в истории

Экранизация романа Стивена Кинга
«Оно» режиссера Андреса Мускетти стала самым кассовым фильмом ужасов за всю историю. По данным Box Office Mojo
, мировые сборы картины по итогам минувшего уик-энда составили 478 млн долларов. Ранее прокатный рекорд среди хорроров принадлежал ленте Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола»
, которая собирала 441 млн долларов.
На минувших выходных фильм «Оно» стартовал во Франции и Аргентине, а также продолжил занимать лидерские позиции в Мексике, Великобритании, Бразилии и Австралии. Впереди у хоррора еще прокат в Германии. Аналитики ожидают, что рубеж в полмиллиарда долларов новая экранизация романа Кинга сможет преодолеть уже на этой неделе. Производственный бюджет фильма при этом составил всего 35 млн долларов.
В России по итогам прошедшего уик-энда хоррор, вышедший в прокат еще 7 сентября, занимает третью строчку. Его общие сборы на данный момент составляют 912 млн рублей. Не исключено, что и в отечественном бокс-офисе «Оно» покорится отметка в миллиард.
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