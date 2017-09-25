Новый Kingsman возглавил российский прокат

Фильм «Kingsman: Золотое кольцо»
по итогам минувшего уик-энда возглавил российский прокат, получив, по данным ЕАИС, 310,8 млн рублей. Это в полтора раза лучше показателей первой части франшизы Мэттью Вона «Секретная служба»
, которая на старте в феврале 2015 года получала 197,2 млн рублей.
В новом фильме к британской секретной службе Kingsman присоединяются их американские коллеги Statesman, которым вместе предстоит побороться с практически монополистом наркотического рынка Поппи в исполнении Джулианны Мур
.
На второй строчке по результатам минувших выходных оказался «Лего Фильм: Ниндзяго»
. В отличие от Kingsman он не превзошел стартовых сборов предыдущих частей мультфильма, сделанных анимационным подразделением Warner и Lego. Для «Ниндзяго» первые выходные завершились сборами в 88,5 млн рублей. Тогда, как «Лего Фильм: Бэтмен»
начинал со 124,2 млн рублей.
Третье место занял хоррор «Оно»
, о кассовых рекордах которого мы уже написали
. Несмотря на третий уик-энд, в отечественном прокате он при этом показал лучшую наработку на копию, опередив вышеупомянутых лидеров.
Российский фильм «Напарник»
расположился на четвертой строчке со сборами 28,4 млн рублей за прошедшие выходные и 114,8 млн рублей всего. Завершает пятерку лидеров обруганный критиками хоррор Даррена Аронофски «мама!». За две недели проката он получил 106,4 млн рублей, из которых 23,8 млн рублей пришлись на минувший уик-энд.
Шестую и седьмую строчку с небольшим отрывом заняли российский «Гоголь. Начало»
(10,3 млн рублей за прошедшие выходные и 425,2 млн рублей за четыре недели проката) и «Заложники» Резо Гигинеишвили
, которые в свой первый уик-энд получили 9,9 млн рублей.
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