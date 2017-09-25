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Новый Kingsman возглавил российский прокат

25 сентября
2017 год

Новости кино >>
25 сентября 2017
Фильм «Kingsman: Золотое кольцо» по итогам минувшего уик-энда возглавил российский прокат, получив, по данным ЕАИС, 310,8 млн рублей. Это в полтора раза лучше показателей первой части франшизы Мэттью Вона «Секретная служба», которая на старте в феврале 2015 года получала 197,2 млн рублей.

Новый Kingsman возглавил российский прокат

В новом фильме к британской секретной службе Kingsman присоединяются их американские коллеги Statesman, которым вместе предстоит побороться с практически монополистом наркотического рынка Поппи в исполнении Джулианны Мур.

На второй строчке по результатам минувших выходных оказался «Лего Фильм: Ниндзяго». В отличие от Kingsman он не превзошел стартовых сборов предыдущих частей мультфильма, сделанных анимационным подразделением Warner и Lego. Для «Ниндзяго» первые выходные завершились сборами в 88,5 млн рублей. Тогда, как «Лего Фильм: Бэтмен» начинал со 124,2 млн рублей.

Третье место занял хоррор «Оно», о кассовых рекордах которого мы уже написали. Несмотря на третий уик-энд, в отечественном прокате он при этом показал лучшую наработку на копию, опередив вышеупомянутых лидеров.

Российский фильм «Напарник» расположился на четвертой строчке со сборами 28,4 млн рублей за прошедшие выходные и 114,8 млн рублей всего. Завершает пятерку лидеров обруганный критиками хоррор Даррена Аронофски «мама!». За две недели проката он получил 106,4 млн рублей, из которых 23,8 млн рублей пришлись на минувший уик-энд.

Шестую и седьмую строчку с небольшим отрывом заняли российский «Гоголь. Начало» (10,3 млн рублей за прошедшие выходные и 425,2 млн рублей за четыре недели проката) и «Заложники» Резо Гигинеишвили, которые в свой первый уик-энд получили 9,9 млн рублей.
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Мэттью ВонРезо ГигинеишвилиДжулианна Мур
фильмы
Kingsman: Золотое кольцоKingsman: Секретная службаГоголь. НачалоЗаложникиЛего Фильм: БэтменЛего Фильм: НиндзягоНапарникОно

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