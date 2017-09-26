Гоша Куценко сел за руль «Скорой помощи»

В Москве стартовали съёмки 16-серийной остросюжетной мелодрамы Богдана Дробязко«Скорая помощь» с Гошей Куценко в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Актёр воплотит образ нового водителя «Скорой помощи», который начинает демонстрировать чудеса диагностики и врачебного искусства на вызовах, спасая немало человеческих жизней. По ходу развития сюжета выясняется, что он — высококвалифицированный врач, несправедливо лишённый лицензии, и теперь его задача — восстановить своё доброе имя и вернуться в профессию.
«Я никогда не играл врачей, а всё время играл пациентов. Поэтому даже сам снял фильм "Врач", где и сыграл своего "первого врача" — нейрохирурга! Моя мама была рентгенологом, и я малышом ещё рассекал между рентген пушками, медиками и больными. С безграничным уважением отношусь к людям этой профессии. И когда друзья предложили мне сыграть врача, причём неоднозначного доктора с непростой судьбой, я подумал, что это верное продолжение хода событий моей жизни. И здесь, на площадке отличная компания, коллектив хорошо знакомых актёров, моих товарищей. Так и трудятся, наверное, доктора — в деловой, усталой и дружественной обстановке. Для артиста, наверное, самое главное, чтобы зрители ему поверили. Поэтому хочется, чтобы в простое время, когда буду однажды идти по улице, кто-то подошёл ко мне и сказал: "Доктор, помогите". И я чем-то, кстати, помог. Стал засматриваться на машины "Скорой помощи". Вот, думаю, едут спасать людей. Нас спасать. А мы, в благодарность за это, их играем», — рассказал о своей новой роли Гоша Куценко.
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