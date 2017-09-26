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Гоша Куценко сел за руль «Скорой помощи»

26 сентября
2017 год

Новости кино >>
26 сентября 2017
В Москве стартовали съёмки 16-серийной остросюжетной мелодрамы Богдана Дробязко «Скорая помощь» с Гошей Куценко в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Гоша Куценко сел за руль «Скорой помощи»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Актёр воплотит образ нового водителя «Скорой помощи», который начинает демонстрировать чудеса диагностики и врачебного искусства на вызовах, спасая немало человеческих жизней. По ходу развития сюжета выясняется, что он — высококвалифицированный врач, несправедливо лишённый лицензии, и теперь его задача — восстановить своё доброе имя и вернуться в профессию.

«Я никогда не играл врачей, а всё время играл пациентов. Поэтому даже сам снял фильм "Врач", где и сыграл своего "первого врача" — нейрохирурга! Моя мама была рентгенологом, и я малышом ещё рассекал между рентген пушками, медиками и больными. С безграничным уважением отношусь к людям этой профессии. И когда друзья предложили мне сыграть врача, причём неоднозначного доктора с непростой судьбой, я подумал, что это верное продолжение хода событий моей жизни. И здесь, на площадке отличная компания, коллектив хорошо знакомых актёров, моих товарищей. Так и трудятся, наверное, доктора — в деловой, усталой и дружественной обстановке. Для артиста, наверное, самое главное, чтобы зрители ему поверили. Поэтому хочется, чтобы в простое время, когда буду однажды идти по улице, кто-то подошёл ко мне и сказал: "Доктор, помогите". И я чем-то, кстати, помог. Стал засматриваться на машины "Скорой помощи". Вот, думаю, едут спасать людей. Нас спасать. А мы, в благодарность за это, их играем», — рассказал о своей новой роли Гоша Куценко.

Компанию актёру в сериале составят Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Пётр Баранчеев, Олег Тактаров и многие другие.
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Гоша Куценко сел за руль «Скорой помощи» фотографии
Гоша Куценко сел за руль «Скорой помощи» фотографии
Гоша Куценко сел за руль «Скорой помощи» фотографии
Гоша Куценко сел за руль «Скорой помощи» фотографии
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№ 1
Иннокентий Жуй   26.09.2017 - 13:11
Конечно кушать всем хочется, вот и Куценко скатился до сериалов... читать далее>>
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