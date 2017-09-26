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Режиссёр «Американской истории Икс» снимет свой новый фильм в России

26 сентября
2017 год

Новости кино >>
26 сентября 2017
В начале октября в Москве и Санкт-Петербурге состоятся съёмки нового проекта британского режиссёра Тони Кэя HollyWhore, сообщает пресс-служба актрисы Валерии Кожевниковой, исполняющей в картине главную роль.

Валерия Кожевникова

Психологический триллер повествует о переживающей трудности русской актрисе Наталье. Иногда, кажется, она потеряла ощущение реальности, и у неё остались только нарциссические чувства. Наталья словно сосредоточена только на себе самой. Проживая роли через убийства, резню и выдуманных монстров, девушка находится на величайшей сценической площадке мира – в Голливуде. Лента представляет собой сагу о борьбе эго и альтер-эго Натальи. Так же зрителям покажут самоиронию режиссёра по отношению к себе и «кухне» Голливуда.

Помимо Кожевниковой, в фильме запланировано участие ещё нескольких русских актёров. Саундтрек к ленте напишет обладатель премии «Грэмми» Джефф Эмерик, работавший со множеством альбомов группы The Beatles, он так же снялся в одном из эпизодов картины. Релиз новой работы Кэя намечен на 2018 год, создатели фильма планируют представить его на одном из мировых кинофестивалей.

Тони Кэй получил известность благодаря картинам «Американская история Икс» и «Учитель на замену».
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