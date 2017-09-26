Эмилия Кларк завершила работу в сольном фильме Хана Соло

Зрителей продолжают дразнить фотографиями со съёмочной площадки спин-оффа «Звёздных войн»
о Хане Соло
.
Эмилия Кларк
, завершившая свою часть съёмок в фильме, опубликовала в инстаграме совместное фото с режиссёром Роном Ховардом
, из-за чего попала в поле зрения сайта ScreenRant. Кого именно звезда «Игры престолов»
сыграла в картине, до сих пор сохраняется в тайне.
Заглавную роль в блокбастере, основанном на сценарии Лоуренса и Джона Казданов, исполняет Олден Эренрайк
. В образе его наставника Беккета предстанет Вуди Харрельсон
. Молодым Лэндо Калриссианом стал Дональд Гловер
. А костюм Чубакки вновь надел на себя Йонас Суотамо
. Компанию им также составили Пол Беттани
, Тэнди Ньютон
и Фиби Уоллер-Бридж
.
Сольная лента о юности космического контрабандиста выйдет в прокат 24 мая 2018
года.
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