Эмилия Кларк завершила работу в сольном фильме Хана Соло

ревью

Джеймс Кэмерон приступил к съёмкам всех четырёх сиквелов «Аватара»

Фестивальная колонка

КРОК-2017: А когда на море качка

Анимационный фестиваль КРОК: до любви, после шторма, во время ветра и еще немного хулиганства