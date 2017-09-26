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Эмилия Кларк завершила работу в сольном фильме Хана Соло

26 сентября
2017 год

Новости кино >>
26 сентября 2017
Зрителей продолжают дразнить фотографиями со съёмочной площадки спин-оффа «Звёздных войн» о Хане Соло.

Эмилия Кларк завершила работу в сольном фильме Хана Соло

Эмилия Кларк, завершившая свою часть съёмок в фильме, опубликовала в инстаграме совместное фото с режиссёром Роном Ховардом, из-за чего попала в поле зрения сайта ScreenRant. Кого именно звезда «Игры престолов» сыграла в картине, до сих пор сохраняется в тайне.

Заглавную роль в блокбастере, основанном на сценарии Лоуренса и Джона Казданов, исполняет Олден Эренрайк. В образе его наставника Беккета предстанет Вуди Харрельсон. Молодым Лэндо Калриссианом стал Дональд Гловер. А костюм Чубакки вновь надел на себя Йонас Суотамо. Компанию им также составили Пол Беттани, Тэнди Ньютон и Фиби Уоллер-Бридж.

Сольная лента о юности космического контрабандиста выйдет в прокат 24 мая 2018 года.
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