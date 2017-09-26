Крипер возвращается спустя 23 года в дублированном трейлере третьего «Джиперса Криперса»

Опубликован дублированный трейлер фильма ужасов «Джиперс Криперс 3», чьим режиссёром и сценаристом является Виктор Сальва, создатель двух предыдущих частей популярной хоррор-серии начала нулевых.
Действие третьей части разворачивается спустя 23 года после пугающих событий первого фильма. Триш Дженнер (Джина Филипс) сумела выжить после встречи с Крипером (Джонатан Брек). Она воспитывает сына-подростка, названного в честь её погибшего брата Дэрри. По ночам Триш видит один и тот же кошмар, в котором её сына ждёт та же участь, что и брата. Ведь каждую 23-ю весну просыпается зловещий монстр Джиперс Криперс и 23 дня, распространяя ужас и страх, рыскает по свету в поисках новых жертв.
обсуждение >>