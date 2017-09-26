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Крипер возвращается спустя 23 года в дублированном трейлере третьего «Джиперса Криперса»

26 сентября
2017 год

Новости кино >>
26 сентября 2017
Опубликован дублированный трейлер фильма ужасов «Джиперс Криперс 3», чьим режиссёром и сценаристом является Виктор Сальва, создатель двух предыдущих частей популярной хоррор-серии начала нулевых.



Действие третьей части разворачивается спустя 23 года после пугающих событий первого фильма. Триш Дженнер (Джина Филипс) сумела выжить после встречи с Крипером (Джонатан Брек). Она воспитывает сына-подростка, названного в честь её погибшего брата Дэрри. По ночам Триш видит один и тот же кошмар, в котором её сына ждёт та же участь, что и брата. Ведь каждую 23-ю весну просыпается зловещий монстр Джиперс Криперс и 23 дня, распространяя ужас и страх, рыскает по свету в поисках новых жертв.

В картине также снялись Мег Фостер, Стэн Шоу, Брэндон Смит и другие актёры.

«Джиперс Криперс 3» появится на российских экранах 9 ноября.
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