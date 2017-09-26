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«Нюхач» вернётся на экраны в октябре

26 сентября
2017 год

Новости кино >>
26 сентября 2017
2 октября в 21:30 на Первом канале состоится премьера третьего сезона популярного детектива «Нюхач» с Кириллом Кяро и Иваном Оганесяном в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

«Нюхач» вернётся на экраны в октябре
фото: Пресс-служба Первого канала

«Третий сезон будет абсолютно другим, он не будет похож ни на первый, ни тем более на второй. Зритель больше узнает о главных героях и получит ответы на некоторые давно интересующие его вопросы, хотя, конечно же, далеко не на все. На этот раз мы делаем ставку не на спецэффекты, хотя они тоже, безусловно, будут, а на историю героев, в том числе на их взаимоотношения. Преступления, которые будут расследоваться, стали, как по мне, крепче, ещё более закрученными и интересными. А вот по настроению этот сезон получится не таким мрачным, как предыдущий», – рассказал о новых сериях автор идеи, соавтор сценария и режиссёр проекта Артём Литвиненко.

«Я не хочу раскрывать интригу, каким будет Нюхач в новых сериях, единственное, могу сказать, что он будет больше задумываться о своём прошлом, о своих близких, родителях. В сценарии меня, в первую очередь, зацепил возврат моего героя к своим истокам, ведь он не просто уникальный человек, у него есть определенный бэкграунд – все мы выросли в некоем социуме, все мы дети своих родителей – вот эти вопросы и будут подниматься в третьем сезоне», – раскрыл некоторые темы сезона исполнитель заглавной роли Кирилл Кяро.

Новый сезон состоит из восьми эпизодов, над которыми шесть месяцев и 81 съёмочную смену работало нон-стоп более 80 человек. На строительство декораций в павильоне ушло 55 дней, семь дней проводилась фотоохота на оленей, а на площадке присутствовало более 140 актёров массовых сцен. Съёмки проходили в Эстонии. Особенностью нового сезона стал международный актёрский состав. К уже полюбившимся героям присоединились профессионалы из Великобритании, Эстонии, Литвы и даже Японии, а также новые украинские актёры. Будет сюрприз и для настоящих фанатов фильма – небольшие роли в любимом сериале сыграли продюсеры Максим Асадчий и Сергей Лысяный, кастинг-директор картины Алла Самойленко и авторы сценария Артём Литвиненко и Андрей Бабик. Кроме того, одну из главных ролей воплотит настоящая кинолегенда, чьё имя пока держится в секрете.
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«Нюхач» вернётся на экраны в октябре фотографии
«Нюхач» вернётся на экраны в октябре фотографии
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