Никита Михалков официально покинул попечительский совет Фонда кино

Выход Никиты Михалкова
из попечительского совета Фонда кино юридически оформлен спустя месяц после его заявления об уходе.
Соответствующий документ, датированный 25 сентября, опубликован на официальном сайте Правительства России
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Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил о своём уходе из совета 24 августа во время коллегии Министерства культуры РФ, посвящённой кино. Причинами послужили несовпадение взглядов с новыми членами попечительского совета, споры вокруг кинопроектов и отсутствие возможности как-либо повлиять на решения Фонда кино.
Состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был утверждён постановлением Правительства в конце декабря 2009 года. Пост председателя занимает режиссёр Станислав Говорухин
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