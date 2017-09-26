Умерла Наталья Юнникова

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
скончалась 25 сентября
в больнице, не выходя из комы. Ей было всего 37
лет.
О смерти актрисы сообщили в группе социальной сети «В контакте» «Возвращение Мухтара | Мухтар. Новый след»: «Наталья Юнникова скончалась в больнице. В сознание так и не пришла и врачи ничего не смогли сделать... Приносим свои соболезнования родным и близким Натальи».
Наталья была госпитализирована после того, как дома при падении сильно ударилась головой и потеряла сознание. Врачи диагностировали у актрисы обширное кровоизлияние в мозг и ввели её в искусственную кому. Борьба за жизнь исполнительницы роли Василисы Михайловой длилась больше недели.
Редакция Кино-театр.ру
приносит свои соболезнования родным, близким и друзьям Натальи Юнниковой.
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