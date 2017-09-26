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Умерла Наталья Юнникова

26 сентября
2017 год

Новости кино >>
26 сентября 2017
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова скончалась 25 сентября в больнице, не выходя из комы. Ей было всего 37 лет.

Умерла Наталья Юнникова

О смерти актрисы сообщили в группе социальной сети «В контакте» «Возвращение Мухтара | Мухтар. Новый след»: «Наталья Юнникова скончалась в больнице. В сознание так и не пришла и врачи ничего не смогли сделать... Приносим свои соболезнования родным и близким Натальи».

Наталья была госпитализирована после того, как дома при падении сильно ударилась головой и потеряла сознание. Врачи диагностировали у актрисы обширное кровоизлияние в мозг и ввели её в искусственную кому. Борьба за жизнь исполнительницы роли Василисы Михайловой длилась больше недели.

Редакция Кино-театр.ру приносит свои соболезнования родным, близким и друзьям Натальи Юнниковой.
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Умерла Наталья Юнникова фотографии
Умерла Наталья Юнникова фотографии
Умерла Наталья Юнникова фотографии
Умерла Наталья Юнникова фотографии
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№ 3
Lusha   26.09.2017 - 17:19
Как жаль: молодая, красивая, жить бы да жить. Так приятно было ее видеть в " Возвращении Мухтара". Глубокие соболезнования ее родным и близким. читать далее>>
№ 2
Константин Колобаев   26.09.2017 - 17:11
Господи, какая нелепая смерть! Соболезнования родным и близким! читать далее>>
№ 1
Наталья Греченко   26.09.2017 - 17:06
прискорбно это все(((.не знаю ее как актрису,но такая молодая...жить да жить бы((((((.ОЧЕНЬ ЖАЛЬ! и родных жаль...боль от потери не пройдет(((((((.СОЧУВСТВУЮ И СОБОЛЕЗНУЮ((((( читать далее>>
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