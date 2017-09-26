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Джеймс Кэмерон приступил к съёмкам всех четырёх сиквелов «Аватара»

26 сентября
2017 год

Новости кино >>
26 сентября 2017
В калифорнийском городе Манхэттен-Бич официально стартовали съёмки всех четырёх сиквелов популярного фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».

Джеймс Кэмерон приступил к съёмкам всех четырёх сиквелов «Аватара»

Согласно Deadline, общий бюджет картин превышает миллиард долларов. Впрочем, такая сумма мало кого может испугать в Голливуде, поскольку на счету Кэмерона невероятно прибыльные «Аватар» и «Титаник».

Второй фильм серии увидит свет 18 декабря 2020 года, следующий выйдет через год, а финальные части следует ожидать в декабре 2024-го и 2025-го.
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