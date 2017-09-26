Джеймс Кэмерон приступил к съёмкам всех четырёх сиквелов «Аватара»

В калифорнийском городе Манхэттен-Бич официально стартовали съёмки всех четырёх сиквелов популярного фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар»
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Согласно Deadline, общий бюджет картин превышает миллиард долларов. Впрочем, такая сумма мало кого может испугать в Голливуде, поскольку на счету Кэмерона
невероятно прибыльные «Аватар»
и «Титаник»
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Второй фильм серии увидит свет 18 декабря 2020
года, следующий выйдет через год, а финальные части следует ожидать в декабре 2024
-го и 2025
-го.
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