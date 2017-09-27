Премьера трейлера британской драмы «Последний портрет»

На сайте kino-teatr.ru
опубликован первый дублированный трейлер британской драмы режиссера Стэнли Туччи «Последний портрет»
про знаменитого скульптора Альберто Джакометти.
Роль швейцарского скульптора исполнил обладатель премии «Оскар» Джеффри Раш
. Действие фильма происходит в начале 1960-х в Париже, когда Джакометти, утомленный успехом во французском светской обществе, знакомится с критиком Джеймсом Лордом (Арми Хаммер
) и погружается в новую эпоху своего творчества.
В России картину, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале, выпускает компания Capella Film. Прокат запланирован на январь 2018-го.
обсуждение >>