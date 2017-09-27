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Премьера трейлера британской драмы «Последний портрет»

27 сентября
2017 год

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27 сентября 2017
На сайте kino-teatr.ru опубликован первый дублированный трейлер британской драмы режиссера Стэнли Туччи «Последний портрет» про знаменитого скульптора Альберто Джакометти.

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Роль швейцарского скульптора исполнил обладатель премии «Оскар» Джеффри Раш. Действие фильма происходит в начале 1960-х в Париже, когда Джакометти, утомленный успехом во французском светской обществе, знакомится с критиком Джеймсом Лордом (Арми Хаммер) и погружается в новую эпоху своего творчества.

В России картину, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале, выпускает компания Capella Film. Прокат запланирован на январь 2018-го.
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