Сиквел «Оно» получил дату релиза

Вторая часть экранизации романа Стивена Кинга «Оно»
выйдет на экраны 6 сентября 2019 года, сообщает американское издание The Hollywood reporter.
На сиквелом будет работать один из авторов сценария первого фильма, Гэри Доберман
, кандидатура режиссера Андреса Мускетти
пока официально не подтверждена.
Ранее фильм «Оно» стал самым кассовым хоррором за всю историю. По данным Box Office Mojo, мировые сборы картины по итогам минувшего уик-энда составили 478 млн долларов. Ранее прокатный рекорд среди хорроров принадлежал ленте Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола»
, которая собирала 441 млн долларов.
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