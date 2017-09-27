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Сиквел «Оно» получил дату релиза

27 сентября
2017 год

Новости кино >>
27 сентября 2017
Вторая часть экранизации романа Стивена Кинга «Оно» выйдет на экраны 6 сентября 2019 года, сообщает американское издание The Hollywood reporter.

Сиквел «Оно» получил дату релиза

На сиквелом будет работать один из авторов сценария первого фильма, Гэри Доберман, кандидатура режиссера Андреса Мускетти пока официально не подтверждена.

Ранее фильм «Оно» стал самым кассовым хоррором за всю историю. По данным Box Office Mojo, мировые сборы картины по итогам минувшего уик-энда составили 478 млн долларов. Ранее прокатный рекорд среди хорроров принадлежал ленте Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола», которая собирала 441 млн долларов.
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Изгоняющий дьяволаОно

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