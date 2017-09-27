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В ДТП погиб молодой актер Егор Клинаев

27 сентября
2017 год

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27 сентября 2017
В массовом ДТП, произошедшем в ночь на 27 сентября на МКАД, погиб 18-летний актер Егор Клинаев, которого зрители знали по сериалам «Физрук» и «Полицейский с Рублевки», а также трилогии «Частное пионерское». О происшествии сообщает газета «Московский комсомолец».

В ДТП погиб молодой актер Егор Клинаев

По данным издания, около 3.00 Клинаев (он управлял автомобилем «Тойота Марк-2»,а права получил лишь в мае этого года) двигался по МКАД. В районе 24-го км актер увидел ДТП и вышел помочь. Тем временем, водитель иномарки «Хонда Аккорд» не заметил ДТП и сбил вышедши на помощь водителей, которые стояли на дороге. В их числе был и Клинаев. Актер скончался на месте.

Егор Клинаев родился 10 апреля 1999 года. Был участником группы «Непоседы». В юном возрасте вместе с Семеном Трескуновым сыграл в фильме «Частное пионерское». Также играл в фильмах «Чемпионы» и сериалах «Власик. Тень Сталина», «Физрук» и «Полицейский с Рублевки».
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