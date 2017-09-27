«Остров Обречённых» начнут снимать в Ярославле

«Киностудия КИТ» приступила к съемкам 10-серийного приключенческого детектива - «Остров Обречённых»
для канала НТВ, сообщает пресс-служба киностудии. Съемки сериала пройдут в Ярославле.
Остров Обречённых – так называют местные старожилы свой район, затерянный среди болот, рек и озёр, где-то на северо-западе России. Здесь однажды утром рыбаки обнаружили тело девушки в одежде XVI-го века. Для раскрытия преступления из столицы приезжают два сыщика из разных ведомств – МВД и ФСБ. Герои сталкиваются с неповторимым колоритом российской глубинки, с её таинственными легендами и приданиями. И прежде чем они доберутся до разгадки, им предстоит распутать клубок других, не менее загадочных преступлений.
В сериале заняты Константин Соловьев
, Дмитрий Пчела
, Олег Тактаров
, Владимир Гусев
, Екатерина Данилова
, Сергей Генкин
, Алена Лисовская
, Юрий Иванов
, Марта Дроздова
, Олег Чевелёв-Тополь
, Дмитрий Соколов
, Анжела Кольцова
, Сергей Шарифуллин
, Вячеслав Кулаков
, Светлана Чуйкина
и другие актёры.
Режиссер-постановщик проекта Фуад Шабанов
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