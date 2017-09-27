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«Остров Обречённых» начнут снимать в Ярославле

27 сентября
2017 год

Новости кино >>
27 сентября 2017
«Киностудия КИТ» приступила к съемкам 10-серийного приключенческого детектива - «Остров Обречённых» для канала НТВ, сообщает пресс-служба киностудии. Съемки сериала пройдут в Ярославле.

«Остров Обречённых» начнут снимать в Ярославле

Остров Обречённых – так называют местные старожилы свой район, затерянный среди болот, рек и озёр, где-то на северо-западе России. Здесь однажды утром рыбаки обнаружили тело девушки в одежде XVI-го века. Для раскрытия преступления из столицы приезжают два сыщика из разных ведомств – МВД и ФСБ. Герои сталкиваются с неповторимым колоритом российской глубинки, с её таинственными легендами и приданиями. И прежде чем они доберутся до разгадки, им предстоит распутать клубок других, не менее загадочных преступлений.

В сериале заняты Константин Соловьев, Дмитрий Пчела, Олег Тактаров, Владимир Гусев, Екатерина Данилова, Сергей Генкин, Алена Лисовская, Юрий Иванов, Марта Дроздова, Олег Чевелёв-Тополь, Дмитрий Соколов, Анжела Кольцова, Сергей Шарифуллин, Вячеслав Кулаков, Светлана Чуйкина и другие актёры.

Режиссер-постановщик проекта Фуад Шабанов.
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персоны
Сергей ГенкинВладимир Гусев (II)Екатерина Данилова (II)Марта ДроздоваЮрий ИвановАнжела КольцоваВячеслав КулаковАлёна ЛисовскаяДмитрий ПчелаДмитрий СоколовКонстантин СоловьёвОлег ТактаровОлег ЧевелёвСветлана ЧуйкинаФуад ШабановСергей Шарифуллин

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