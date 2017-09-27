Москва станет городом-участником XX-го Манхэттенского фестиваля короткометражного кино

В московском кинотеатре «Пионер» с 28 сентября по 8 октября пройдет XX-й Манхэттенский фестиваль короткометражного кино, сообщает пресс-служба кинотеатра.
По традиции показы фестиваля начнутся одновременно в Москве и Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Мадриде, Ярославле и Праге, Лос-Анджелесе и Екатеринбурге и многих других городах. Победителей фестиваля выберут сами зрители, а результаты будут объявлены 9 октября.
Среди участников программы этого года два номинанта кинофестиваля «Санденс»: новозеландский фильм «Не навреди» и сирийская драма «Mare Nostrum». Впервые в фестивале участвуют фильмы из Грузии («8 минут») и Латвии («Вперед!»). Знаменитая итальянка Виола Франка, которая первой в своей стране восстала против традиции принудительного брака, стала главной героиней одноименного фильма. Экспериментальная анимация «В двух словах» швейцарского режиссера Фабио Фридли получила главный приз на фестивале в Аспене (США) и была участником конкурсной программы знаменитого анимационного фестиваля в Анси. Фильм из Великобритании «Надежда умирает последней» основан на истории жизни Йозефа Пачинского, польского политзаключенного, который во время Второй мировой войны стал персональным парикмахером главного коменданта лагеря в Аушвице. Испанский триллер «По ту сторону» получил приз зрительских симпатий на фестивале фильмов ужасов и фэнтези в Сан-Себастьяне.
Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание и заказ билетов доступны на сайте кинотеатра.
Девиз Манхэттенского фестиваля короткометражного кино: «Один мир — одна неделя — один фестиваль». Начавшись в 1998-м году в Нью-Йорке, он ежегодно объединяет более 200 тысяч зрителей из 250 городов на шести континентах. На сегодняшний день это один из самых крупных фестивалей короткометражных фильмов в мире.
обсуждение >>