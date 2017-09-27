«Другой мир» станет сериалом

Создатель фантастической франшизы «Другой мир
» Лен Уайзман
стал исполнительным продюсером одноимённого телесериала, сообщает портал Empire
.
По словам Уайзмана, стилистика будущего телешоу будет довольно сильно отличаться от кинофильмов: «Не хочу сказать, что оно более взрослое, но, определённо, и атмосфера, и персонажи станут менее комиксовыми.»
Как продюсер, Лен считает своей предпочтительной аудиторией премиумные кабельные каналы и потоковые сервисы.
Фантастическая киносерия «Другой мир»
, стартовавшая в 2003 году одноимённой картиной, насчитывает пять фильмов, рассказывающих о приключениях вампирши Селины (в бессменном исполнении Кейт Бекинсейл
) и борьбе между расами вампиров, ликанов (оборотней) и гибридов. Лен Уайзман, с его слов, занимается разработкой сериала уже третий год и, возможно, теперь поклонники франшизы познакомятся со знакомой мифологией «Другого мира» в более мелких деталях.
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