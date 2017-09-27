Леонардо ДиКаприо сыграет президента Рузвельта

Режиссёр Мартин Скорсезе
и актёр Леонардо ДиКаприо
приступают к новой совместной работе, биографической драме «Рузвельт»
. Съёмки будут вестись на студии Paramount, как сообщает портал Deadline
.
Образ Теодора Рузвельта (1858-1919), одного из самых известных американских политиков, широко используется в массовой культуре. Он стал самым молодым президентом за всю историю США в 42 года, после убийства в 1901-м президента Уильяма Маккинли, и пробыл на этом посту восемь лет. До этого Рузвельт был фермером, шефом полиции города Нью-Йорк, заместителем военно-морского министра, мэром Нью-Йорка и вице-президентом. Он был известным натуралистом и во время президентства уделял внимание национальным заповедникам и лесам США. Возможно, именно этот аспект биографии президента увлекает ДиКаприо, чей интерес к экологии широко известен.
«Рузвельт» станет седьмым совместным проектом Скорцезе и Ди Каприо, считая короткометражку «Пробы»
, «Банды Нью-Йорка
», «Авиатор
», «Отступники
», «Остров проклятых
» и «Волк с Уолл-Стрит
». Также в дальнейших планах творческого тандема находятся две экранизации, триллер «Дьявол в белом городе» и драма «Убийцы цветочной луны».
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