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Леонардо ДиКаприо сыграет президента Рузвельта

27 сентября
2017 год

Новости кино >>
27 сентября 2017
Режиссёр Мартин Скорсезе и актёр Леонардо ДиКаприо приступают к новой совместной работе, биографической драме «Рузвельт». Съёмки будут вестись на студии Paramount, как сообщает портал Deadline.

Леонардо ДиКаприо сыграет президента Рузвельта

Образ Теодора Рузвельта (1858-1919), одного из самых известных американских политиков, широко используется в массовой культуре. Он стал самым молодым президентом за всю историю США в 42 года, после убийства в 1901-м президента Уильяма Маккинли, и пробыл на этом посту восемь лет. До этого Рузвельт был фермером, шефом полиции города Нью-Йорк, заместителем военно-морского министра, мэром Нью-Йорка и вице-президентом. Он был известным натуралистом и во время президентства уделял внимание национальным заповедникам и лесам США. Возможно, именно этот аспект биографии президента увлекает ДиКаприо, чей интерес к экологии широко известен.

«Рузвельт» станет седьмым совместным проектом Скорцезе и Ди Каприо, считая короткометражку «Пробы», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых» и «Волк с Уолл-Стрит». Также в дальнейших планах творческого тандема находятся две экранизации, триллер «Дьявол в белом городе» и драма «Убийцы цветочной луны».
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