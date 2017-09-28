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Наталья Андрейченко сыграет в экранизации романа Пелевина

28 сентября
2017 год

Новости кино >>
28 сентября 2017
Режиссер Виктор Гинзбург на прошлой неделе начал съемки своего нового фильма «Ампир V» – экранизации одноименного романа самого загадочного российского писателя Виктора Пелевина. На презентации будущего фильма, часть бюджет которого собирали с помощью краудфандинга, режиссер рассказал об актерах, которые сыграют пелевинских персонажей.

Наталья Андрейченко сыграет в экранизации романа Пелевина

Исполнитель главной роли – молодого вампира Раму (Романа Шторкина) – был найден несколько лет назад, когда Гинзбург после «Generation П» решил заняться «Ампиром». Им стал Павел Табаков. Злодея, «мефистофельского, но с апгрейдом», Митру сыграет рэпер Oxxxymiron. В фильме появится и театральный режиссер Константин Богомолов – он исполнит роль преподавателя дискурса Иеговы. Роль Вала сыграет Юрий Стоянов, а богиней Иштар станет Наталья Андрейченко. Геру создатели ленты пока не нашли. Как рассказал Гинзбург, сейчас на роль пробуются четыре девушки, две из которых непрофессиональные актрисы.

Съемки картины будут проходить до следующего лета. В прокат она выйдет до конца 2018 года. После чего Виктор Гинзбург собирается приступить к экранизации еще одного романа Пелевина S.N.U.F.F.
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