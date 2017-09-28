Наталья Андрейченко сыграет в экранизации романа Пелевина

Режиссер Виктор Гинзбург
на прошлой неделе начал съемки своего нового фильма «Ампир V»
– экранизации одноименного романа самого загадочного российского писателя Виктора Пелевина
. На презентации будущего фильма, часть бюджет которого собирали с помощью краудфандинга, режиссер рассказал об актерах, которые сыграют пелевинских персонажей.
Исполнитель главной роли – молодого вампира Раму (Романа Шторкина) – был найден несколько лет назад, когда Гинзбург после «Generation П» решил заняться «Ампиром». Им стал Павел Табаков
. Злодея, «мефистофельского, но с апгрейдом»
, Митру сыграет рэпер Oxxxymiron
. В фильме появится и театральный режиссер Константин Богомолов
– он исполнит роль преподавателя дискурса Иеговы. Роль Вала сыграет Юрий Стоянов
, а богиней Иштар станет Наталья Андрейченко
. Геру создатели ленты пока не нашли. Как рассказал Гинзбург, сейчас на роль пробуются четыре девушки, две из которых непрофессиональные актрисы.
Съемки картины будут проходить до следующего лета. В прокат она выйдет до конца 2018 года. После чего Виктор Гинзбург собирается приступить к экранизации еще одного романа Пелевина S.N.U.F.F
.
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