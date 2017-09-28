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Юбилей Миры Сорвино

28 сентября
2017 год

Новости кино >>
28 сентября 2017
Сегодня, 28 сентября, исполняется 50 лет американской актрисе Мире Сорвино, которую зрители помнят по ролям в фильмах «Мутанты» и «Убийцы на замену».

Юбилей Миры Сорвино

Мира Сорвино родилась 28 сентября 1967 года в Тенафлае (штат Нью-Джерси) в семье американского актёра сицилийского происхождения Пола Сорвино. В Гарвардском университете изучала синологию, её дипломная работа была посвящена расовым конфликтам в Китае 1989 года. По окончании колледжа прожила три года в Нью-Йорке. Как и многие другие молодые актёры, в ожидании ролей она бралась за любую работу.

В 1992 году Мира была принята на работу в качестве третьего ассистента режиссёра на фильм Роба Уайсса «Среди друзей», но в ходе съёмок её повысили до помощника директора картины, а потом предложили и главную роль.

«Великая Афродита»

Успех к актрисе пришёл после того, как в 1995 году она сыграла проститутки Линды Эш в фильме Вуди Аллена «Великая Афродита». Эта роль ей принесла «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшей актрисе второго плана. В 1996 году Сорвино вошла в список 50 самых красивых людей, составленный журналом People.

На счету актрисы более 75 ролей. Она снялась в «Барселоне» Уита Стиллмана, «Телевикторине» Роберта Редфорда, комедии Дэвида Миркина «Роми и Мишель на встрече выпускников», боевике Антуана Фукуа «Убийцы на замену», хорроре Гильермо дель Торо «Мутанты», а также воплотила образ Мэрилин Монро в телефильме «Норма Джин и Мэрилин». В 2005 году она снялась в телефильме «Живой товар», за который вновь была номинирована на «Золотой глобус».

«Норма Джин и Мэрилин»

Из последних проектов Миры Сорвино были заметными роли в российском «Ленинграде», сериале «Злоумышленники» и фильме «Многократные сарказмы». В ближайшее время на российские экраны выйдет фильм «На глубине шести футов», где она сыграла вместе с Джошем Хартнетом.
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