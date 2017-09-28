Юбилей Миры Сорвино

Сегодня, 28 сентября
, исполняется 50
лет американской актрисе Мире Сорвино
, которую зрители помнят по ролям в фильмах «Мутанты» и «Убийцы на замену».
Мира Сорвино родилась 28 сентября 1967
года в Тенафлае (штат Нью-Джерси) в семье американского актёра сицилийского происхождения Пола Сорвино
. В Гарвардском университете изучала синологию, её дипломная работа была посвящена расовым конфликтам в Китае 1989 года. По окончании колледжа прожила три года в Нью-Йорке. Как и многие другие молодые актёры, в ожидании ролей она бралась за любую работу.
В 1992 году Мира была принята на работу в качестве третьего ассистента режиссёра на фильм Роба Уайсса «Среди друзей»
, но в ходе съёмок её повысили до помощника директора картины, а потом предложили и главную роль.
Успех к актрисе пришёл после того, как в 1995 году она сыграла проститутки Линды Эш в фильме Вуди Аллена «Великая Афродита»
. Эта роль ей принесла «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшей актрисе второго плана. В 1996 году Сорвино вошла в список 50 самых красивых людей, составленный журналом People.
На счету актрисы более 75
ролей. Она снялась в «Барселоне» Уита Стиллмана
, «Телевикторине» Роберта Редфорда
, комедии Дэвида Миркина «Роми и Мишель на встрече выпускников»
, боевике Антуана Фукуа «Убийцы на замену»
, хорроре Гильермо дель Торо «Мутанты»
, а также воплотила образ Мэрилин Монро
в телефильме «Норма Джин и Мэрилин»
. В 2005 году она снялась в телефильме «Живой товар»
, за который вновь была номинирована на «Золотой глобус».
Из последних проектов Миры Сорвино были заметными роли в российском «Ленинграде»
, сериале «Злоумышленники»
и фильме «Многократные сарказмы»
. В ближайшее время на российские экраны выйдет фильм «На глубине шести футов»
, где она сыграла вместе с Джошем Хартнетом
.
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