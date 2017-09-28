Умер Хью Хефнер

ревью

Основателю знаменитого журнала Playboy был 91 год.

Криминальная мелодрама с прекрасными актерами, но скучным содержанием

История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти.

Фестивальная колонка

КРОК-2017: А когда на море качка

Анимационный фестиваль КРОК: до любви, после шторма, во время ветра и еще немного хулиганства