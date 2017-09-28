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Умер Хью Хефнер

28 сентября
2017 год

Новости кино >>
28 сентября 2017
27 сентября скончался на 92 году жизни Хью Хефнер.

Умер Хью Хефнер

О смерти основателя знаменитого журнала Playboy сообщили в официальном твиттере издания: «Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушёл из жизни сегодня. Ему был 91 год». Позднее информацию подтвердил представитель Playboy Enterprises: «Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушёл из жизни сегодня в результате естественных причин в своём доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких».

Смерть медиамагната прокомментировали многие знаменитости. В частности, модель Ким Кардашьян написала в своём твиттере: «Покойся с миром, легендарный Хью Хефнер. Для меня было большой честью быть частью команды Playboy. Мы будем по тебе очень скучать. Люблю тебя, Хеф. Целую!». А актёр Роб Лоу назвал Хефнера «интересным человеком» и «настоящей легендой» и признал, что с его уходом закончилась целая эпоха.

Умер Хью Хефнер

Хью Марстон Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. В декабре 1953 года он выпустил первый номер «Плэйбоя» с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70000 экземпляров. За первую неделю было продано три четверти тиража.

С кино связан, в основном, как продюсер. В частности, он участвовал в создании фильмов «Макбет» Романа Полански, «Третья девушка слева» Питера Медака, «Безумный мир Джулиуса Врудера» Артура Хиллера, «Тень на улицах» Ричарда Доннера, «Святой Джек» Питера Богдановича и других. Кроме того, Хефнер озвучил одного из персонажей «Бунта ушастых» и засветился в таких сериалах, как «Гриффины», «Акула», «Симпсоны» и «Секс в большом городе».
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Ким КардашьянРоб ЛоуМэрилин Монро
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Умер Хью Хефнер фотографии
Умер Хью Хефнер фотографии
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