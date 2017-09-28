Умер Хью Хефнер

27 сентября
скончался на 92 году жизни Хью Хефнер
.
О смерти основателя знаменитого журнала Playboy сообщили в официальном твиттере издания: «Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушёл из жизни сегодня. Ему был 91 год»
. Позднее информацию подтвердил представитель Playboy Enterprises: «Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушёл из жизни сегодня в результате естественных причин в своём доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких».
Смерть медиамагната прокомментировали многие знаменитости. В частности, модель Ким Кардашьян
написала в своём твиттере: «Покойся с миром, легендарный Хью Хефнер. Для меня было большой честью быть частью команды Playboy. Мы будем по тебе очень скучать. Люблю тебя, Хеф. Целую!»
. А актёр Роб Лоу
назвал Хефнера «интересным человеком»
и «настоящей легендой»
и признал, что с его уходом закончилась целая эпоха.
Хью Марстон Хефнер
родился 9 апреля 1926
года в Чикаго. В декабре 1953 года он выпустил первый номер «Плэйбоя» с Мэрилин Монро
на обложке тиражом 70000
экземпляров. За первую неделю было продано три четверти тиража.
С кино связан, в основном, как продюсер. В частности, он участвовал в создании фильмов «Макбет» Романа Полански
, «Третья девушка слева» Питера Медака
, «Безумный мир Джулиуса Врудера» Артура Хиллера
, «Тень на улицах» Ричарда Доннера
, «Святой Джек» Питера Богдановича
и других. Кроме того, Хефнер озвучил одного из персонажей «Бунта ушастых»
и засветился в таких сериалах, как «Гриффины»
, «Акула»
, «Симпсоны»
и «Секс в большом городе»
.
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