Российские фильмы «Невод» и «Турецкое седло» включены в конкурс Варшавского кинофестиваля

В программу 33-го Варшавского МКФ
включены три российские картины, сообщается на официальном сайте
смотра.
В конкурсную программу «Свободный дух» (Free Spirit Competition), посвящённую независимому, инновационному и бунтарскому кино, вошёл фильм Александры Стреляной «Невод»
. Показ станет международной премьерой ленты.
В международный конкурс отобрана картина Юсупа Разыкова «Турецкое седло»
, на чьём счету награды фестивалей «Горький fest» и «Кинотавр». В рамках смотра также состоится специальный показ фантастического фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»
.
Варшавский международный кинофестиваль является одним из крупнейших киносмотров в Восточной Европе. В этом году он пройдёт c 13 по 22 октября
.
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