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Российские фильмы «Невод» и «Турецкое седло» включены в конкурс Варшавского кинофестиваля

28 сентября
2017 год

Новости кино >>
28 сентября 2017
В программу 33-го Варшавского МКФ включены три российские картины, сообщается на официальном сайте смотра.

«Невод»

В конкурсную программу «Свободный дух» (Free Spirit Competition), посвящённую независимому, инновационному и бунтарскому кино, вошёл фильм Александры Стреляной «Невод». Показ станет международной премьерой ленты.

В международный конкурс отобрана картина Юсупа Разыкова «Турецкое седло», на чьём счету награды фестивалей «Горький fest» и «Кинотавр». В рамках смотра также состоится специальный показ фантастического фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение».

Варшавский международный кинофестиваль является одним из крупнейших киносмотров в Восточной Европе. В этом году он пройдёт c 13 по 22 октября.
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Российские фильмы «Невод» и «Турецкое седло» включены в конкурс Варшавского кинофестиваля фотографии
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