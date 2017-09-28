У Хабенского появился двойник в трейлере фильма «Селфи»

Он полностью копировал его – жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов (Константин Хабенский) смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вёл его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями. Как это могло произойти? Публичный и успешный, остроумный и циничный Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. Самое страшное, что он осознает: битва за себя проиграна, копия лучше и убедительнее оригинала.
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