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У Хабенского появился двойник в трейлере фильма «Селфи»

28 сентября
2017 год

Новости кино >>
28 сентября 2017
В сети появился трейлер картины Николая Хомерики «Селфи», основанной на одноимённом романе Сергея Минаева.



Он полностью копировал его – жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов (Константин Хабенский) смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вёл его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями. Как это могло произойти? Публичный и успешный, остроумный и циничный Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. Самое страшное, что он осознает: битва за себя проиграна, копия лучше и убедительнее оригинала.

В картине также сыграли Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте и Юлия Хлынина, а в одном из эпизодов можно увидеть и самого автора книги.

«Селфи» выйдет в прокат 1 февраля будущего года.
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У Хабенского появился двойник в трейлере фильма «Селфи» фотографии
У Хабенского появился двойник в трейлере фильма «Селфи» фотографии
У Хабенского появился двойник в трейлере фильма «Селфи» фотографии
У Хабенского появился двойник в трейлере фильма «Селфи» фотографии
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