Джей Джей Абрамс адаптирует для американского зрителя аниме «Твоё имя»

Джей Джей Абрамс
задумал адаптировать для американских зрителей нашумевшее аниме Макото Синкая «Твоё имя»
, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», являющейся дистрибьютором Paramount Pictures в России.
Paramount и Bad Robot приобрели права на экранизацию японского мультфильма. Студии будут сотрудничать с японской кинокомпанией Toho – продакш-компанией оригинальной анимационной ленты, выпущенной в 2016 году. Toho также выступит в роли дистрибьютора будущей картины в Стране восходящего солнца. Вместе с Абрамсом продюсером фильма числится Линдси Уэбер
, оба будут сотрудничать с продюсером оригинала Генки Кавамурой
. Сценарий напишет Эрик Хайссерер
(«Прибытие»
).
«Так здорово, что мы будем сотрудничать с экстраталантливой голливудской командой и создадим полнометражную версию культового фильма "Твоё имя"!», –
заявил генеральный директор Toho Йошишиге Шиматани
.
«Прямо как в мультфильме, это сон. Господин Абрамс и его команда потрясают зрителей своими работами, а сценарист, господин Хайссерер, уверен, прекрасно адаптирует эту научно-фантастическую историю любви. Во время наших встреч прозвучало столько творческих идей, что нет ни малейшего сомнения в том, что фильм получится отличным. Для меня большая честь работать с такой командой над голливудской версией "Твоего имени"», –
отметил Генки Камавура.
«Твоё имя» рассказывает о парне из Токио и девушке из провинции, обнаруживших, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. И герои решают встретиться в реальности, во что бы то ни стало. Картина Макото Синкая стала самым кассовым аниме с мировым бокс-офисом в размере 355
миллионов долларов. На родине фильм собрал 25
миллиардов йен ($303
млн) и продержался на первой позиции по сборам в течение рекордных 12
недель. В КНР картина собрала $85,6
млн, став самым кассовым японским фильмом.
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