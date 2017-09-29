Энди Гарсиа присоединился к сиквелу «Мамма миа!»

ревью

Права на телевизионный ремейк фантастического хоррора 1981 года приобрели продюсерские студии Media Res и Bron Studios.

Причинами послужили низкие рейтинги сериала и ребрендинг телевещательной компании, отвечавшей за его показ.

Криминальная мелодрама с прекрасными актерами, но скучным содержанием

История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти.

Фестивальная колонка

КРОК-2017: А когда на море качка

Анимационный фестиваль КРОК: до любви, после шторма, во время ветра и еще немного хулиганства