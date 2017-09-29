Энди Гарсиа присоединился к сиквелу «Мамма миа!»

Энди Гарсиа
составит компанию Мерил Стрип
, Колину Фёрту
, Пирсу Броснану
, Аманде Сейфред
, Доминику Куперу
, Джули Уолтерс
, Кристин Барански
и Стеллану Скарсгарду
в сиквеле мюзикла «Мамма миа!»
, заработавшего в мировом прокате более 600
миллионов долларов при бюджете в 52
миллиона.
Согласно Deadline, действие продолжения популярной картины 2008 года развернётся в прошлом. Зрители узнают, какие события тех лет оказали влияние на то, что случилось в настоящем. Лили Джеймс
, Алекса Дэвис
, Джереми Ирвин
, Джессика Кинан Винн
, Джош Дилан
и Хью Скиннер
сыграют главных героев в юности.
Сценаристом и режиссёром нового фильма числится Ол Паркер
(«Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических»
), а продюсерами – Гэри Гоэцман
и Джуди Креймер
, работавшие над оригиналом.
Картина выйдет в прокат в июле 2018
года.
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