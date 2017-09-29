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Энди Гарсиа присоединился к сиквелу «Мамма миа!»

29 сентября
2017 год

Новости кино >>
29 сентября 2017
Энди Гарсиа составит компанию Мерил Стрип, Колину Фёрту, Пирсу Броснану, Аманде Сейфред, Доминику Куперу, Джули Уолтерс, Кристин Барански и Стеллану Скарсгарду в сиквеле мюзикла «Мамма миа!», заработавшего в мировом прокате более 600 миллионов долларов при бюджете в 52 миллиона.

Энди Гарсиа присоединился к сиквелу «Мамма миа!»

Согласно Deadline, действие продолжения популярной картины 2008 года развернётся в прошлом. Зрители узнают, какие события тех лет оказали влияние на то, что случилось в настоящем. Лили Джеймс, Алекса Дэвис, Джереми Ирвин, Джессика Кинан Винн, Джош Дилан и Хью Скиннер сыграют главных героев в юности.

Сценаристом и режиссёром нового фильма числится Ол Паркер («Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических»), а продюсерами – Гэри Гоэцман и Джуди Креймер, работавшие над оригиналом.

Картина выйдет в прокат в июле 2018 года.
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