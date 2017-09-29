Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мглу» лишили второго сезона

29 сентября
2017 год

Новости кино >>
29 сентября 2017
«Мгла» осталась без второго сезона, сообщает Variety.

«Мглу» лишили второго сезона

К такому решению пришло руководство кабельного канала Spike TV из-за низких рейтингов многосерийного мистического триллера, основанного на повести Стивена Кинга «Туман». Рейтинг первого сезон в среднем составил 0,14 процента среди взрослых 18-49, а каждую серию посмотрело 462 тысячи зрителей. Причиной также послужил январский ребрендинг канала, который теперь называется Paramount Network. Эти два фактора привели к охлаждению интереса к сериалу.

В экранизации, повествующей о жителях городка Бриджтон, погружённого в странный туман, играли Алисса Сазерленд, Морган Спектор, Фрэнсис Конрой и другие актёры.

Сценарий написал Кристиан Торп, который выступил исполнительным продюсером вместе с Амандой Сегел. За производство отвечала студия Dimension Television.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Фрэнсис Конрой погрузилась во «Мглу»
«Туман» Стивена Кинга станет телесериалом
Вышел жуткий трейлер сериала «Мгла» по роману Стивена Кинга
персоны
Стивен КингФрэнсис Конрой

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.
Квета Фиалова
26 сентября ушла из жизни актриса Квета Фиалова.
Наталья Юнникова
25 сентября скончалась актриса Наталья Юнникова.

День рождения >>

Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Юрий Квятковский (II)
Анатолий Матешко
Ирина Савина
Виктор Соловьёв
Ольга Толстецкая
Грир Гарсон
Милен Демонжо
Анаис Демустье
Мэделайн Кан
Йен Макшейн
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Ёжик Бобби: Колючие приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2016
Коматозники
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, 2017
Мой сын
драма
Франция, 2017
Наёмник
боевик, триллер
США, 2017
Не твоё тело
комедия, научная фантастика
Италия, 2017
Хорошее время
драма, криминальный фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью