«Мглу» лишили второго сезона

«Мгла»
осталась без второго сезона, сообщает Variety.
К такому решению пришло руководство кабельного канала Spike TV из-за низких рейтингов многосерийного мистического триллера, основанного на повести Стивена Кинга «Туман»
. Рейтинг первого сезон в среднем составил 0,14
процента среди взрослых 18-49, а каждую серию посмотрело 462
тысячи зрителей. Причиной также послужил январский ребрендинг канала, который теперь называется Paramount Network. Эти два фактора привели к охлаждению интереса к сериалу.
В экранизации, повествующей о жителях городка Бриджтон, погружённого в странный туман, играли Алисса Сазерленд
, Морган Спектор
, Фрэнсис Конрой
и другие актёры.
Сценарий написал Кристиан Торп
, который выступил исполнительным продюсером вместе с Амандой Сегел
. За производство отвечала студия Dimension Television.
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