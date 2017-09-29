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Мишель Уильямс познакомится с Веномом

29 сентября
2017 год

Новости кино >>
29 сентября 2017
Мишель Уильямс присоединилась к команде кинокомикса «Веном». Этой новостью поделилось с читателями издание Empire.

Мишель Уильямс познакомится с Веномом

Заглавную роль журналиста Эдди Брока, превратившегося в антигероя Венома, исполнит Том Харди. Кого именно сыграет Уильямс, пока держится в секрете.

Картину поставит Рубен Флайшер («Добро пожаловать в Зомбилэнд») по сценарию Джеффа Пинкера и Скотта Розенберга. Компанию Харди и Уильямс пока что составляет только Риз Ахмед.

«Веном» появится на экранах 4 октября будущего года.
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