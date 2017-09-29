Мишель Уильямс познакомится с Веномом

Мишель Уильямс
присоединилась к команде кинокомикса «Веном»
. Этой новостью поделилось с читателями издание Empire.
Заглавную роль журналиста Эдди Брока, превратившегося в антигероя Венома, исполнит Том Харди
. Кого именно сыграет Уильямс, пока держится в секрете.
Картину поставит Рубен Флайшер
(«Добро пожаловать в Зомбилэнд»
) по сценарию Джеффа Пинкера
и Скотта Розенберга
. Компанию Харди и Уильямс пока что составляет только Риз Ахмед
.
«Веном» появится на экранах 4 октября
будущего года.
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