«Сканнеры» Дэвида Кроненберга окажутся на телевидении

Фантастический хоррор Дэвида Кроненберга «Сканнеры»
перенесут на малые экраны.
Согласно Deadline, права на телевизионный ремейк известной картины 1981 года приобрели продюсерские студии Media Res и Bron Studios.
В оригинале шёл рассказ о сканнерах – людях, обладающих способностью к телекинезу, которые вынуждены скрываться в подполье от злобной корпорации ConSec.
Майкл Элленберг
, Аарон Л. Гилберт
, Пьер Дэвид
, Рене Мало
, Кларк Петерсон
и Даниэль Рирдон
числятся исполнительными продюсерами сериала. У проекта пока нет шоураннера и режиссёра.
обсуждение >>