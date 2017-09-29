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«Сканнеры» Дэвида Кроненберга окажутся на телевидении

29 сентября
2017 год

Новости кино >>
29 сентября 2017
Фантастический хоррор Дэвида Кроненберга «Сканнеры» перенесут на малые экраны.

«Сканнеры» Дэвида Кроненберга окажутся на телевидении

Согласно Deadline, права на телевизионный ремейк известной картины 1981 года приобрели продюсерские студии Media Res и Bron Studios.

В оригинале шёл рассказ о сканнерах – людях, обладающих способностью к телекинезу, которые вынуждены скрываться в подполье от злобной корпорации ConSec.

Майкл Элленберг, Аарон Л. Гилберт, Пьер Дэвид, Рене Мало, Кларк Петерсон и Даниэль Рирдон числятся исполнительными продюсерами сериала. У проекта пока нет шоураннера и режиссёра.
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«Сканнеры» Дэвида Кроненберга окажутся на телевидении фотографии
«Сканнеры» Дэвида Кроненберга окажутся на телевидении фотографии
«Сканнеры» Дэвида Кроненберга окажутся на телевидении фотографии
«Сканнеры» Дэвида Кроненберга окажутся на телевидении фотографии
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