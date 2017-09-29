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Хайзенберг станет наставником Натана Дрейка

29 сентября
2017 год

Новости кино >>
29 сентября 2017
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон получил роль в экранизации популярной серии игр Uncharted.

Хайзенберг станет наставником Натана Дрейка

Как сообщает That Hashtag Show, актёр может сыграть профессионального вора Виктора «Салли» Салливана ‒ наставника Натана Дрейка в исполнении Тома Холланда. Впрочем, это пока только слухи: официального подтверждения этой информации не поступало.

Режиссёрское кресло картины, основанной на сценарии Джо Карнахана, займёт Шон Леви. Про даты начала съёмочного периода и выхода фильма в прокат ничего не сообщается.
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