Кристофер Ллойд уверен, что четвёртого «Назад в будущее» уже не будет

Американский актер Кристофер Ллойд
, известный зрителям по роли доктора Эммета Брауна в трилогии «Назад в будущее»
, посетил московский Comic Con, где разочаровал фанатов своей уверенностью в том, что четвертой части фантастической комедии Роберта Земекиса уже не предвидится.
«Продюсеры не собираются делать четвертую часть»
, – отметил Ллойд и подчеркнул, что «первые три настолько хороши, что сравниться с ними будет очень сложно»
.
Премьера фильма «Назад в будущее»
состоялась в 1985 году, затем вышли еще два фильма трилогии, сыгравшей большую роль в мировой культуре. Три части картины собрали около миллиарда долларов.
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