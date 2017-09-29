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Кристофер Ллойд уверен, что четвёртого «Назад в будущее» уже не будет

29 сентября
2017 год

Новости кино >>
29 сентября 2017
Американский актер Кристофер Ллойд, известный зрителям по роли доктора Эммета Брауна в трилогии «Назад в будущее», посетил московский Comic Con, где разочаровал фанатов своей уверенностью в том, что четвертой части фантастической комедии Роберта Земекиса уже не предвидится.

Кристофер Ллойд уверен, что четвёртого «Назад в будущее» уже не будет

«Продюсеры не собираются делать четвертую часть», – отметил Ллойд и подчеркнул, что «первые три настолько хороши, что сравниться с ними будет очень сложно».

Премьера фильма «Назад в будущее» состоялась в 1985 году, затем вышли еще два фильма трилогии, сыгравшей большую роль в мировой культуре. Три части картины собрали около миллиарда долларов.
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