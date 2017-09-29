«Родным» Виталия Манского выдали прокатное удостоверение

Документальная лента Виталия Манского«Родные» выйдет в российский прокат 12 октября. Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму через полгода после подачи заявления, сообщает Сэм Клебанов, глава компании «Кино без границ», занимающейся прокатом картины.
«На всякий случай выражаем благодарность Генпрокуратуре, куда мы обращались с жалобой на неправомерную задержку выдачи прокатного удостоверения. А также спасибо всем СМИ, написавшим об этом», — поблагодарил всех неравнодушных Клебанов.
Российский релиз «Родных» должен был состояться ещё 2 июня текущего года, а полный комплект документов для получения прокатного удостоверения сдали в Минкульт ещё в марте, но рассмотрение заявки надолго затянулось. Не дождавшись ответа от министерства, «Медиа Депо» (прокатный бренд «Кино без границ») в конце августа подала в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации жалобу на неправомерные действия должностных лиц, не выполняющих законы, регламентирующие выдачу прокатных удостоверений.
В «Родных» рассказывается история жизни и отношений внутри семьи Манского. Его семьи, живущей в разных уголках Украины: Львове, Одессе, Киеве, Донбассе, а также в Крыму. Сюжетная линия ленты, снимавшейся в течении одного года, освещает глубокие корни конфликта между Украиной и Россией.
обсуждение >>