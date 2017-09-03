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Фильмы Алексея Балабанова покажут в 23 российских городах

3 сентября
2017 год

Новости кино >>
3 сентября 2017
С 6 по 10 сентября в 32 кинотеатрах 23 российских городов пройдёт ретроспектива фильмов Алексея Балабанова, сообщает пресс-служба объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино».



В программу вошло 6 картин культового режиссёра: «Брат», «Брат 2», «Война», «Жмурки», «Мне не больно» и «Я тоже хочу». Последняя откроет ретроспективу 6 сентября. Показ картины приурочен к пятой годовщине со дня мировой премьеры последнего фильма режиссёра, состоявшейся в рамках программы «Горизонты» 69-го Венецианского кинофестиваля.

В Москве 6 сентября ретроспективу в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» откроет приветственным словом продюсер почти всех балабановских фильмов Сергей Сельянов. Модератором вечера выступит кинокритик Константин Шавловский, а среди гостей ожидаются актёры Алексей Чадов и Агния Кузнецова.

В Санкт-Петербурге в этот же день в кинотеатре «Формула Кино Галерея» перед показом выступит основатель и главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, которая представит зрителям отрывок своего ещё незаконченного документального фильма об Алексее Октябриновиче. Вечер посетят Александр Мосин и Олег Гаркуша.

Фильмы Алексея Балабанова покажут в 23 российских городах

Показы также пройдут в Новосибирске, Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Саратове, Воронеже, Сургуте, Калининграде, Ставрополе, Красноярске, Коврове, Тюмени, Челябинске, Набережных Челнах, Волгограде, Екатеринбурге, Белгороде, Рязани, Краснодаре, Сыктывкаре и Новокузнецке. Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно на сайте кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».
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