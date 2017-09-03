Sony спасёт «Ворона»

Согласно THR, десятилетняя битва за ремейк «Ворона»
может благополучно разрешиться.
Картину спасёт студия Sony Pictures, которая приобрела права на её дистрибуцию. Режиссёр Корин Харди
и исполнитель главной роли Джейсон Момоа
, утверждённые ранее, останутся на своих местах.
За 10 лет у ленты сменилась масса актёров, среди которых назывались имена Брэдли Купера
, Люка Эванса
, Тома Хиддлстона
и Джека Хьюстона
. Ситуацию также усугубило банкротство компании Relativity.
Напомним, в оригинале 1994 года, на чьих съёмках погиб Брэндон Ли
, убитый музыкант восстал из мёртвых, дабы расправиться с уличной бандой, убившей его вместе с любимой.
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