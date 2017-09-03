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Sony спасёт «Ворона»

3 сентября
2017 год

Новости кино >>
3 сентября 2017
Согласно THR, десятилетняя битва за ремейк «Ворона» может благополучно разрешиться.

Sony спасёт «Ворона»

Картину спасёт студия Sony Pictures, которая приобрела права на её дистрибуцию. Режиссёр Корин Харди и исполнитель главной роли Джейсон Момоа, утверждённые ранее, останутся на своих местах.

За 10 лет у ленты сменилась масса актёров, среди которых назывались имена Брэдли Купера, Люка Эванса, Тома Хиддлстона и Джека Хьюстона. Ситуацию также усугубило банкротство компании Relativity.

Напомним, в оригинале 1994 года, на чьих съёмках погиб Брэндон Ли, убитый музыкант восстал из мёртвых, дабы расправиться с уличной бандой, убившей его вместе с любимой.
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