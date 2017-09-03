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Леонардо ДиКаприо видят в образе Джокера

3 сентября
2017 год

Новости кино >>
3 сентября 2017
Пока Warner Bros. и DC ведут переговоры с Мартином Скорсезе насчёт должности продюсера «сольника» Джокера, студийные боссы спят и видят в заглавной роли Леонардо ДиКаприо, сообщает The Hollywood Reporter.

Леонардо ДиКаприо видят в образе Джокера

Режиссёрское кресло «Джокера» займёт Тодд Филлипс, который станет и автором сценария наравне со Скоттом Сильвером.

Известно, что события картины развернутся в Готэме на фоне 1980-х. Создатели обещают жёсткую и реалистичную криминальную историю, которая будет сильно отличаться от сюжетов остальных кинокомиксов DC. В качестве источников вдохновения послужат работы Скорсезе, появившиеся в те далёкие времена («Таксист», «Бешеный бык», «Король комедии»). Это вся информация о проекте на данный момент.

Поговаривают, что Джаред Лето рвёт и мечет, хотя ему предстоит предстать в образе Джокера как минимум дважды ‒ во втором «Отряде самоубийц» и спин-оффе, посвящённом странным любовным отношениям с Харли Квинн в исполнении Марго Робби.
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фотографии >>
Леонардо ДиКаприо видят в образе Джокера фотографии
Леонардо ДиКаприо видят в образе Джокера фотографии
Леонардо ДиКаприо видят в образе Джокера фотографии
Леонардо ДиКаприо видят в образе Джокера фотографии
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