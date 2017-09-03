Леонардо ДиКаприо видят в образе Джокера

Пока Warner Bros. и DC ведут переговоры с Мартином Скорсезе
насчёт должности продюсера «сольника» Джокера, студийные боссы спят и видят в заглавной роли Леонардо ДиКаприо
, сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссёрское кресло «Джокера»
займёт Тодд Филлипс
, который станет и автором сценария наравне со Скоттом Сильвером
.
Известно, что события картины развернутся в Готэме на фоне 1980-х. Создатели обещают жёсткую и реалистичную криминальную историю, которая будет сильно отличаться от сюжетов остальных кинокомиксов DC. В качестве источников вдохновения послужат работы Скорсезе, появившиеся в те далёкие времена («Таксист»
, «Бешеный бык»
, «Король комедии»
). Это вся информация о проекте на данный момент.
Поговаривают, что Джаред Лето
рвёт и мечет, хотя ему предстоит предстать в образе Джокера как минимум дважды ‒ во втором «Отряде самоубийц»
и спин-оффе, посвящённом странным любовным отношениям с Харли Квинн в исполнении Марго Робби
.
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