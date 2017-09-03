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Пол Беттани познакомится с Ханом Соло

3 сентября
2017 год

Новости кино >>
3 сентября 2017
Благодаря Deadline стало известно, что Пол Беттани присоединился к команде спин-оффа «Звёздных войн» о Хане Соло. Для актёра картина станет третьей совместной работой с режиссёром Роном Ховардом.

Пол Беттани познакомится с Ханом Соло

Беттани взяли вместо Майкла К. Уильямса, которому не удалось принять участие в досъёмках, из-за чего вся его роль была вырезана из ленты. Известно, что герой останется тем же самым, хоть и с изменённым обликом.

Сценарий «сольника» Хана Соло, написанный Лоуренсом и Джоном Казданами, будет посвящён юности контрабандиста (Олден Эренрайк) и его знакомству с кораблём «Тысячелетний сокол» и Чубаккой (Йонас Суотамо). В качестве Беккета, наставника Хана, предстанет Вуди Харрельсон. Юным Лэндо Калриссианом стал Дональд Гловер. Эмилии Кларк доверили главную женскую роль. Компанию им также составят Тэнди Ньютон и Фиби Уоллер-Бридж.

Спин-офф выйдет в прокат 24 мая 2018 года.
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