Пол Беттани познакомится с Ханом Соло

Благодаря Deadline стало известно, что Пол Беттани
присоединился к команде спин-оффа «Звёздных войн»
о Хане Соло. Для актёра картина станет третьей совместной работой с режиссёром Роном Ховардом
.
Беттани взяли вместо Майкла К. Уильямса
, которому не удалось принять участие в досъёмках, из-за чего вся его роль была вырезана из ленты. Известно, что герой останется тем же самым, хоть и с изменённым обликом.
Сценарий «сольника» Хана Соло, написанный Лоуренсом
и Джоном Казданами
, будет посвящён юности контрабандиста (Олден Эренрайк
) и его знакомству с кораблём «Тысячелетний сокол» и Чубаккой (Йонас Суотамо
). В качестве Беккета, наставника Хана, предстанет Вуди Харрельсон
. Юным Лэндо Калриссианом стал Дональд Гловер
. Эмилии Кларк
доверили главную женскую роль. Компанию им также составят Тэнди Ньютон
и Фиби Уоллер-Бридж
.
Спин-офф выйдет в прокат 24 мая 2018
года.
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