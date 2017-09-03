Сэм Рокуэлл сыграет Джорджа Буша-младшего

Сэм Рокуэлл
присоединится к биографической ленте Адама Маккея «Чейни»
для того, чтобы воплотить образ бывшего президента США Джорджа Буша-младшего
, сообщает Empire.
Байопик расскажет о Дике Чейни
, одном из самых влиятельных вице-президентов в американской истории. Ему довелось поработать с обоими Бушами
, Ричардом Никсоном
и Джеральдом Фордом
. В 2009 году этот ярый сторонник войны с терроризмом в Ираке ушёл с поста с рейтингом одобрения 13%.
Заглавную роль в картине исполнит Кристиан Бейл
. Эми Адамс
достался образ Линн, жены Чейни. Стив Карелл
сыграет министра обороны Дональда Рамсфелда
. Нельсоном Рокфеллером
станет Билл Пуллман
.
«Чейни» появится на больших экранах в будущем году.
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