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Сэм Рокуэлл сыграет Джорджа Буша-младшего

3 сентября
2017 год

Новости кино >>
3 сентября 2017
Сэм Рокуэлл присоединится к биографической ленте Адама Маккея «Чейни» для того, чтобы воплотить образ бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, сообщает Empire.

Сэм Рокуэлл сыграет Джорджа Буша-младшего

Байопик расскажет о Дике Чейни, одном из самых влиятельных вице-президентов в американской истории. Ему довелось поработать с обоими Бушами, Ричардом Никсоном и Джеральдом Фордом. В 2009 году этот ярый сторонник войны с терроризмом в Ираке ушёл с поста с рейтингом одобрения 13%.

Заглавную роль в картине исполнит Кристиан Бейл. Эми Адамс достался образ Линн, жены Чейни. Стив Карелл сыграет министра обороны Дональда Рамсфелда. Нельсоном Рокфеллером станет Билл Пуллман.

«Чейни» появится на больших экранах в будущем году.
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