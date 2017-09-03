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Кара Делевинь закружится в «Карнавальной шумихе»

3 сентября
2017 год

Новости кино >>
3 сентября 2017
Согласно Empire, Кара Делевинь составит компанию Орландо Блуму в фэнтези-триллере «Карнавальная шумиха».

Кара Делевинь закружится в «Карнавальной шумихе»

Актриса воплотит образ танцовщицы Виньет Стоунмос, бежавшей из сказочной страны в город Бург подальше от разразившейся там войны. Здесь ей предстоит столкнуться с типичными для людей предрассудками и не дать раскрыться тайнам её родного мира.

Режиссёром 8-серийного неовикторианского детективного нуара, закрученного вокруг серийного убийцы, убивающего волшебных существ, числится Пол Макгиган. Над сценарием корпит Рене Эчеваррия, вдохновляясь идеей Гильермо дель Торо.

Съёмки запланированы на эту осень. Премьеру следует ожидать на Amazon в 2019 году.
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Кара Делевинь закружится в «Карнавальной шумихе» фотографии
Кара Делевинь закружится в «Карнавальной шумихе» фотографии
Кара Делевинь закружится в «Карнавальной шумихе» фотографии
Кара Делевинь закружится в «Карнавальной шумихе» фотографии
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