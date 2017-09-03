Кара Делевинь закружится в «Карнавальной шумихе»

Согласно Empire, Кара Делевинь
составит компанию Орландо Блуму
в фэнтези-триллере «Карнавальная шумиха»
.
Актриса воплотит образ танцовщицы Виньет Стоунмос, бежавшей из сказочной страны в город Бург подальше от разразившейся там войны. Здесь ей предстоит столкнуться с типичными для людей предрассудками и не дать раскрыться тайнам её родного мира.
Режиссёром 8-серийного неовикторианского детективного нуара, закрученного вокруг серийного убийцы, убивающего волшебных существ, числится Пол Макгиган
. Над сценарием корпит Рене Эчеваррия
, вдохновляясь идеей Гильермо дель Торо
.
Съёмки запланированы на эту осень. Премьеру следует ожидать на Amazon в 2019 году.
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