Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Брентон Туэйтс станет помощником Бэтмена

3 сентября
2017 год

Новости кино >>
3 сентября 2017
Звезда блокбастера «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Брентон Туэйтс сыграет Робина в «Титанах», сообщает Deadline.

Брентон Туэйтс станет помощником Бэтмена

В новом сериале, основанном на комиксах DC, рассказах пойдёт о группе подростков, которых Дик Грейсон (он же Робин), помогавший некогда Бэтмену, будет тренировать для того, чтобы они стали новыми супергероями.

Авторы сценария пилотного эпизода Акива Голсдман, Грег Берланти и Джефф Джонс числятся вместе с Сарой Шехтер исполнительными продюсерами проекта. За производство отвечает Warner Bros TV.

Премьеру телешоу следует ожидать в 2018 году на стриминговой платформе, которую создают DC Entertainment и Warner Bros.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Найден исполнитель главной роли в «Пиратах Карибского моря 5»
персоны
Акива ГолдсманБрентон Туэйтс
фильмы
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Рюмина
31 августа ушла из жизни певица Людмила Рюмина.

День рождения >>

Елена Антипова
Евгений Баранов
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Иван Переверзев
Александр Ронис
Борис Сморчков
Александр Строев (III)
Алан Лэдд
Станислав Михальский
Костас Мэндилор
Майя Осташевская
Ирен Папас
Сесил Паркер
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью