Брентон Туэйтс станет помощником Бэтмена

Звезда блокбастера «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Брентон Туэйтс
сыграет Робина в «Титанах»
, сообщает Deadline.
В новом сериале, основанном на комиксах DC, рассказах пойдёт о группе подростков, которых Дик Грейсон (он же Робин), помогавший некогда Бэтмену, будет тренировать для того, чтобы они стали новыми супергероями.
Авторы сценария пилотного эпизода Акива Голсдман
, Грег Берланти
и Джефф Джонс
числятся вместе с Сарой Шехтер
исполнительными продюсерами проекта. За производство отвечает Warner Bros TV.
Премьеру телешоу следует ожидать в 2018 году на стриминговой платформе, которую создают DC Entertainment и Warner Bros.
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