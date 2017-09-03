Syfy продлил «Киллджойс» и уничтожил «Тёмную материю»

Первый получил зелёный свет. Проект Мишель Ловретты с Ханной Джон-Кэймен, Аароном Эшмором и Люком Макфарлейном продлён сразу на четвёртый и пятый сезоны, которые завершат историю похождений трёх охотников за головами. Канал заказал съёмки 20 эпизодов.
А вот детищу Джозефа Маллоцци и Пола Малли не повезло — «Тёмную материю» закрыли после третьего сезона. Эту печальную новость сообщил в своём блоге сам Маллоцци.
фото: кадр из сериала «Тёмная материя»
Из этого следует, что зритель так и не узнает, чем закончатся приключения экипажа космического корабля, страдающего амнезией. Зато поклонники «Киллджойс» на радостях сами готовы отправиться в космос, лишь бы побыстрее увидеть новые серии.
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