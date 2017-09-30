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Пелагее Невзоровой и Сергею Угрюмову понравился Мышкин

30 сентября
2017 год

Новости кино >>
30 сентября 2017
Продолжаются съёмки сериала Дмитрия Корявова «Золотце», сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское».

Пелагее Невзоровой и Сергею Угрюмову понравился Мышкин
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»

Многосерийная мелодрама повествует о Кате (Пелагея Невзорова), которая из-за неразделённой любви оставляет работу в доме олигарха и возвращается в родной город. Золотце – именно так все называют героиню нового сериала телеканала «Россия 1» – решает стать художником.

Съёмки прошли в Москве и Мышкине. В настоящий момент группа готовится к экспедиции в Венецию, где продолжит снимать сериал. Помимо Невзоровой, главные роли исполняют Сергей Угрюмов, Екатерина Васильева и Юрий Назаров.

Пелагее Невзоровой и Сергею Угрюмову понравился Мышкин
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»

«Вся суть этой истории – это как человек находит себя. И происходят перемены. В начале мы видим Золотце хромающую, бедную, несчастную, потом мы видим её уже известной художницей, богатой, красивой. Но тут вся суть во внутренних каких-то изменениях.
Перед тем, как приступить к роли, я смотрела очень много видео, чтобы понаблюдать за хромающими людьми и в жизни за ними наблюдала. Потом, чтобы себе помочь, подкладывала камешек под пятку, чтобы потренироваться, чтобы понять вот эту пластику. Потом, естественно, брала вот этот камушек и хожу вот так сама. У меня даже бывают моменты, когда "стоп, смена окончена", а я по привычке продолжаю хромать и не знаю, как от этого избавиться. Но вот уже потом привыкаешь.
Золотце – единственный герой нашей истории, который идёт по прямой. У неё была цель, у неё были свои взгляды и она ни разу не отшатнулась от своих принципов, в отличие от других героев, которых мотает туда-сюда. Таких много. А она прямо идёт к своей мечте. Она знает, чего она хочет и стремительно к этому идет.
Мышкин мне очень понравился. В нём чувствуется какая-то особая атмосфера. Люди очень доброжелательные, всегда готовы помочь. А ещё нам всем понравилась местная рыба. Мы практически только рыбой и питались. Я посетила несколько храмов, по музеям тоже прошлась. Времени было не очень много, чтобы посмотреть весь город. Вообще не хотелось оттуда уезжать, потому что это вообще другой мир по сравнению с Москвой. Особо запомнилась смена на теплоходе, нам повезло снимать одну сцену плывя по Волге и это совершенно потрясающие виды. Я завидую тем людям, которые здесь живут и каждый день видят эту красоту. Я очень надеюсь, точнее, я даже уверена, что когда-нибудь смогу туда вернуться», – рассказала исполнительница заглавной роли Пелагея Невзорова.

Пелагее Невзоровой и Сергею Угрюмову понравился Мышкин
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»

«Павел разный. Павел противоречивый. Он много чего повидал в жизни и теперь делает выводы. Мне знакомы такие люди. Я, к счастью, был знаком с такими мужчинами, которые были на перепутье, а потом каким-то образом выбирались из этого.
По сюжету Павел в 90-е купил акции завода и прогорел. Его жена ушла к другому более состоятельному. Потом и он прогорел. А Павел в какой-то момент стал состоятельным, очень состоятельным, очень-очень состоятельным. От этого брака есть общий сын, но к этому моменту, когда идёт развитие истории, Павел зачерствел, перестал верить в дружбу и вообще в людей. В общем, как-то замкнулся. И вот появилась она. Но как-то всё было не просто. Не буду раскрывать всех хитросплетений сюжета, но как-то всё сложилось. Благодаря Богу, наверное, и маме. Красивая история. Самое главное, лаконичная, короткая. Давно я не играл таких историй.
Мышкин прекрасен. Я пока его видел только ночью, но то что я увидел – здорово», – поделился своими впечатлениями исполнитель Павла Бурова Сергей Угрюмов.

Екатерина Семёнова с прототипом своей героини
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»

«У нас каждый день возникает какое-то невероятное количество каких-то сложностей, неполадок, проблем, чего-то не хватает… и каждый раз, каким-то невероятным способом, есть абсолютное ощущение и у меня и у всей группы, что кто-то нам очень здорово помогает. Столько дней лили дожди, была ужасная погода, а сегодня нам надо было снять финальную сцену именно здесь, именно на этом балконе, нам надо было снять невероятной красоты рассвет. И сцена так и называлась – рассвет. Она символизирует начало новой жизни. И вот мы пришли сюда, ещё было темно в 4 утра и были накладки и с камерой и с тем-то и тем-то, но вдруг в какой-то момент, всё сложилось, всё получилось: дождь прекратился, облака рассеялись и был невероятной красоты рассвет. И мы это всё сняли.
Почему Мышкин? На самом деле человеческая жизнь подобна воде, а Волга – великая русская река. Город Мышкин не чужой для меня. Я 20 лет назад впервые здесь оказался, у меня много личных ассоциаций с этим местом. За эти 20 лет я прожил серьёзную часть жизни, много чего повидал. В этом месте 20 лет что-то такое особенное попало в сердце. А ещё вот такой удивительный момент – у нас есть персонаж в фильме тётя Нина (Екатерина Семёнова) – местная жительница. Прототипом её была мышкинская жительница, торговка сувенирами, которая стоит всегда на площади. 20 лет назад, когда мы впервые здесь оказались, мы были весёлые, молодые, подошли к ней, и я в шутку с ней стал разговаривать по-английски, а она мне отвечает на чистейшем английском. Со мной был мой друг-переводчик, он начинает с ней говорить на итальянском – она отвечает, на французском – она отвечает. А ведь стоит и торгует сувенирами. Выяснилось, что она филфак окончила, преподавала, но вот жить-то как-то надо было в те годы. И вот буквально несколько лет назад, когда мы снимали на причале, я вдруг снова, спустя 20 лет встречаю её. Она по-прежнему здесь, по-прежнему блещет знанием иностранных языков, она меня узнала, и мы поговорили. У меня есть кадр, какой она была 20 лет назад и какая она сейчас. И когда я писал сценарий, я взял её в качестве прототипа вот той женщины, которая здесь встречает главную героиню и помогает ей здесь. Золотце живёт у неё в доме, и она помогает девушке поступить в художественное училище. Очень позитивный персонаж и очень интересно то, что мы через 20 лет здесь снова встретились», – рассказал режиссёр Дмитрий Корявов.
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Пелагее Невзоровой и Сергею Угрюмову понравился Мышкин фотографии
Пелагее Невзоровой и Сергею Угрюмову понравился Мышкин фотографии
Пелагее Невзоровой и Сергею Угрюмову понравился Мышкин фотографии
Пелагее Невзоровой и Сергею Угрюмову понравился Мышкин фотографии
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